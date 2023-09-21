Минкульт хочет ускорить процесс демонтажа памятников Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям: что для этого необходимо

Министерство культуры и информационной политики инициирует процесс исключения памятников Пушкина, Щорса и других российских исторических фигур из Государственного реестра объектов культурного наследия национального значения. Этот шаг направлен на ускорение процесса очистки общественных пространств от символов коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования. Органы местного самоуправления должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов

"Это позволит ускорить очистку публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг – за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов", – подчеркнул и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

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Предлагается исключить из реестра следующие объекты:

Памятник Александру Пушкину на Берестейском проспекте. Памятник Никите Щорсу на бульваре Тараса Шевченко. Могила генерала армии Николая Ватутина в Мариинском парке. Монитор "Железняков" по улице Электриков. Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Эти шаги направлены на изменение статуса данных объектов в контексте культурного наследия национального значения.

Кроме того, памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, " Украина – освободителям " в Ужгороде, Мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

Этот проект постановления Кабинета Министров Украины будет подвергнут обязательным согласованиям с другими компетентными органами власти перед его представлением на рассмотрение Правительства. Важно отметить, что в разработке данного документа были учтены требования, предусмотренные Законом Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Напомним, в городе Полтава с Киевской площади убрали памятник советскому военачальнику, генерал-лейтенанту Алексею Зигину. Долгое время русский миф называл его "освободителем" города во время Второй мировой войны. Однако эксперты говорят, что Зыгин командовал обороной региона только на бумаге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во вторник, 1 августа, специалисты продолжили работы по демонтажу советской символики из щита монумента "Родина-мать". К концу дня были демонтированы последние элементы герба СССР.

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