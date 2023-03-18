Министерство обороны не может работать через Прозорро и формирует 'закрытый клуб' поставщиков – Дана Яровая

Украинские военные не получат летнюю форму в соответствии с графиком, а производители одежды продолжают жаловаться на сотрудничество с Минобороны. В то же время только 40% легкой промышленности вовлечены в процесс производства для Министерства обороны.

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Об итогах встречи с Министерством обороны сообщила известная волонтер и общественный деятель Дана Яровая в Facebook.

"По словам Министра обороны: МО не может работать через Прозорро, потому что нет опыта работы. Только в феврале Министерство начало контрактовать летнюю форму и все производители говорят о том, что это поздно: вовремя форма не будет поставлена. Предприниматели поднимали вопрос, что уже сейчас нужно контрактовать зимнюю форму – и это правильно в соответствии с производственным циклом. Минобороны не может указать потребности", – констатировала Дана.

В ведомстве сформировался "закрытый клуб по интересам", недовольный тем, что на их рынок зайдут конкуренты, добавила волонтер.

""Закрытый клуб по интересам" берет заказ и импортирует Китай или Турцию, выдавая это за собственное производство. За "спасибо" Минобороны принимает товар ненадлежащего качества. А кроме всего этого выводит валюту за границу, что бьет по платежному балансу, который и так иногда показывает признаки жизни. Представитель МО жаловался, что они не могут разобраться, кто из поставщиков реальный, кто нет. По моему предложению зайти в Минобороны, как в 2015-2016 годах и помочь – у всех отказал слух", – подытожила Яровая.