Миллион долларов, соболиная шуба и часы Breguet: сеть взбудоражил список желаний, который нашли во время обыска у чиновницы налоговой Киева

Во время обысков у руководства киевской налоговой обнаружили записки с пожеланиями дорогих подарков и наличной валюты. В частности, и. о. председателя налоговой службы Киева Оксана Датий загадала для себя швейцарские часы Breguet, миллион долларов и другие материальные блага.

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Примечательно, что судя по опубликованным фотографиям Государственным бюро расследований, многие желания Датий все же сбылись, однако теперь чиновнице придется объяснить, откуда у неё взялись средства на такие вещи. Фотографии с результатами обысков у руководства киевской налоговой опубликовала пресс-служба ГБР (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оперативники ГБР исследуют роскошный образ жизни и. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, который не соответствует уровню ее официальных доходов. В частности, у Датий было обнаружено три квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 млн долларов США, дом вблизи Киева стоимостью примерно 200 тыс. долларов США, два автомобиля стоимостью примерно 150 тыс. долларов США.

Также у чиновницы нашли записки с откровенными пожеланиями. Так, в 2018 году Датий мечтала, чтобы ее назначили на должность, которую она в итоге и заняла. В списке желаний также оказалась соболиная шуба.

В 2021 году чиновница хотела поездку в Лондон и на Мальдивы, а также "заработать" 1 млн долларов. Из "мелочей" Датий записала в свой wish list сумочку от Hermes и швейцарские часы Breguet.

Стоит отметить, что в ходе следственных действий у Датий найдено 158 тыс. долларов США, 530 тыс. грн и 2,2 тыс. евро, а также элитные часы, автомобили и прочие дорогие вещи.

Неудивительно, что украинцы бурно отреагировали на некоторые желания чиновницы из налоговой. В сети отметили, что список желаний чиновницы выглядит откровенно странно. Некоторые с иронией восприняли информацию, отметив, что это не список желаний, а "бизнес план".

Общественный деятель Сергей Стерненко назвал чиновников с такими желаниями "абсолютно оторванными от реальности жлобами".

Напомним, утром 1 февраля у руководства киевской налоговой службы прошли обыски. Их проводили представители Государственного бюро расследований (ГБР), которые, в частности, уличили в нарушениях и. о. председателя налоговой службы Киева Оксану Датий. Во время обысков у нее обнаружили запасы наличной валюты, дорогие часы и шикарные автомобили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники правоохранительных органов Украины разоблачили преступную схему одесских таможенников, по которой им удалось заработать огромные суммы денег незаконным путем. Полученные взятки преступники прятали в обогревателях, макулатуре и туалете.

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