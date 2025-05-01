'Милитарные' партии Залужного, Буданова и Белецкого могут пройти в ВР – опрос

Условные "партии военных" - экс-главкома Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и командира Третьего армейского корпуса ВСУ Андрея Белецкого проходят 5% барьер в случае выборов в Верховную раду. Такие данные закрытого опроса публикует издание "NV Бизнес".

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В частности, во втором туре президентских выборов гипотетическая партия Валерия Залужного может получить более 30% голосов избирателей, а силы Буданова и Белецкого - более 5%.

"На парламентских выборах условная политическая сила Валерия Залужного получила бы более 30% голосов, ребрендированная "Слуга народа" — около 20%, а "Европейская солидарность" — закрыла бы тройку лидеров с показателем около 6%. При этом 5-процентный барьер могли бы преодолеть также две отдельные силы. Андреем Белецким", - говорится в статье.

Что касается выборов президента, то их результаты будут в значительной степени зависеть от того, кто станет главным оппонентом Владимира Зеленского.

Так, при условии попадания во второй тур президентских выборов Владимира Зеленского и Петра Порошенко, действующий президент имеет шансы получить более 70% голосов, а его предшественник - чуть более 25%.

Однако в сценарии, где оппонентом Зеленского во втором туре становится Залужный, действующий глава государства проигрывает с разрывом более 20%.