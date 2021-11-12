Мигранты из Беларуси могут выдвинуться к границе с Украиной: 10 участков возьмут под усиленную охрану

Охрану государственной границы Украины усилят на 10 участках из-за вероятного подхода мигрантов со стороны Беларуси. На помощь пограничникам придут служащие Национальной гвардии и сотрудники полиции.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что главная опасность на границе между Украиной и Россией, а также Беларусью кроется в отсутствии каких-либо инженерных сооружений, не позволяющих свободно пересечь черту государства. Об этом сообщает департамент коммуникации МВС Украины.

По словам Монастырского, сейчас особое внимание правоохранителей сосредоточено на десяти участках границы, где вероятны проходы мигрантов из Беларуси. В ведомстве также отмечают, что в следующем году планируется построить более тысячи километров заграждения на границе с Беларусью и Россией.

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В то же время Монастырский говорит, что уже сейчас 10 участков украинско-белорусской границы возьмут под усиленный контроль пограничники, Нацгвардия и полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дипломат Александр Хара допустил вероятность штурма мигрантами из Белоруссии украинской границы. Он считает, что с большой долей вероятности беженцы могут оказаться внутри нашей страны.

Также развитие такого сценария допустили и польские журналисты. Главный редактор польско-украинского портала PolUkr Дариуш Матерняк рассказал, что поток мигрантов могут направить в сторону украинской границы.

Напомним, что ситуация с мигрантами критично накалилась на границе между Польшей и Белоруссией 8 ноября. Беженцы пыталась прорвать границу с Польшей, сломав силой заграждение, но были остановлены польскими силовиками, применившими газ.

Реакцией Польши на происходящее стала срочная мобилизация к границе военных. Кроме того, правительство Литвы также приняло решение ввести режим чрезвычайного положения в стране на границе с Беларусью.