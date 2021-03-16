Мифы об ожирении: опровергаем самые опасные

В Украине, как и во всем мире, диагноз "ожирение" приобретает масштабы эпидемии – только в нашей стране от этого заболевания страдает порядка 25% людей (согласно данным ВОЗ STEPS). Несмотря на распространенность болезни, вокруг нее продолжает витать множество мифов, которые вводят пациентов в заблуждение, становятся преградой на пути к выздоровлению и провоцируют дискриминацию по отношению к живущим с ожирением.

Давайте разберемся с наиболее популярными и "вредными" мифами.

В народе популярно мнение, что ожирение грозит только тем, кто постоянно ест. Однако медики утверждают: основной причиной развития ожирения является энергетический дисбаланс в организме, когда калорийность потребляемых за сутки пищи и напитков превышает энергетические потребности человека. Чаще всего это происходит при увеличении потребления продуктов с высокой калорийностью и содержанием жира на фоне снижения физической активности (например, при сидячей работе, изменении способа передвижения, болезни и так далее).

Кроме того, существуют и другие факторы, которые могут дать толчок к увеличению индекса массы тела:

Эндокринные нарушения: сахарный диабет, нарушения в работе щитовидной железы, гипофиза, половых желез и другие;

Стрессы, хроническая усталость и другие психологические проблемы. Даже незначительное колебание психологического состояния способно спровоцировать развитие различных заболеваний, в том числе и ожирения, поскольку может привести к расстройствам пищевого поведения (например, заеданию, компульсивному перееданию), сбоям на гормональном уровне, снижению уровня энергии и ухудшению физического состояния и т.д., что в совокупности приводит к существенному набору веса;

Вредные привычки: употребление алкоголя и курение (согласно исследованию, курение матери во время беременности увеличивает шансы развития ожирения у ребенка);

Прием медикаментов: некоторые препараты способны нарушать микрофлору кишечника, провоцировать гормональный дисбаланс, и т.д.;

Регулярный недостаток сна (менее 6-8 часов в сутки), на фоне которого часто случаются гормональные сбои и развиваются нервные расстройства.

На самом деле, ожирение – это заболевание, которое нужно лечить комплексно под контролем опытных специалистов. В противном случае его "спутниками" становятся эндокринные нарушения, сбои в работе сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата, онкологические заболевания и т.д.

Ожирение нужно лечить комплексно: корректировка образа жизни и питания, лечение сопутствующих заболеваний и т.д. А вот строгие диеты при ожирении в большинстве случаев противопоказаны, поскольку они могут навредить и без того пошатнувшемуся здоровью, при этом эффект от них кратковременный.

Популярное движение – бодипозитив – учит относиться к своему телу толерантно, но многими трактуется неправильно: мол, я такой, какой я есть, и меняться не собираюсь. Его сторонники же напоминают, что такой подход в первую очередь должен быть здоровым: любить себя – значит еще и заботиться о своем здоровье, и при необходимости вовремя прибегать к медицинской помощи. Необходимо помнить, что ожирение – это болезнь, и подходить к нему нужно так же ответственно, как и к любому другому нарушению в организме.