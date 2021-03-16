Міфи про ожиріння: спростовуємо найнебезпечніші

В Україні, як і в усьому світі, діагноз "ожиріння" набуває масштабів епідемії – тільки в нашій країні від цього захворювання страждає близько 25% людей (згідно з даними ВООЗ STEPS ). Незважаючи на поширеність хвороби, навколо неї продовжують існувати безліч міфів, які вводять пацієнтів в оману, стають перешкодою на шляху до одужання і провокують дискримінацію по відношенню до людей з ожирінням.

Давайте розберемося з найбільш популярними і "шкідливими" міфами.

У народі популярна думка, що ожиріння загрожує лише тим, хто постійно їсть. Однак медики стверджують: основною причиною розвитку ожиріння є енергетичний дисбаланс в організмі, коли калорійність споживаних за добу їжі і напоїв перевищує енергетичні потреби людини. Найчастіше це відбувається при збільшенні споживання продуктів з високою калорійністю і вмістом жиру на тлі зниження фізичної активності (наприклад, при сидячій роботі, зміні способу пересування, хворобі тощо).

Крім того, існують також інші чинники, які можуть дати поштовх до збільшення індексу маси тіла :

Ендокринні порушення: цукровий діабет, збої в роботі щитовидної залози, гіпофізу, статевих залоз тощо;

Стреси, хронічна втома та інші психологічні проблеми. Навіть незначне коливання психологічного стану здатне спровокувати розвиток різних захворювань, в тому числі й ожиріння, бо може призвести до розладів харчової поведінки (наприклад, заїданню, компульсивному переїданню), збоїв на гормональному рівні, зниження рівня енергії і погіршення фізичного стану тощо. В сукупності це викликає істотне збільшення ваги;

Шкідливі звички: вживання алкоголю і паління (згідно з дослідженням, паління матері під час вагітності збільшує шанси розвитку ожиріння у дитини);

Прийом медикаментів: деякі препарати здатні порушувати мікрофлору кишечника, провокувати гормональний дисбаланс тощо;

Регулярний брак сну (менше 6-8 годин на добу), на тлі якого часто трапляються гормональні збої і розвиваються нервові розлади.

Насправді, ожиріння – це захворювання, яке потрібно лікувати комплексно під контролем досвідчених фахівців. В іншому випадку його "супутниками" стають ендокринні порушення, збої в роботі серцево-судинної і сечостатевої систем, опорно-рухового апарату, онкологічні захворювання тощо.

Ожиріння слід лікувати комплексно: коригуванням способу життя і харчування, лікуванням супутніх захворювань тощо. А ось суворі дієти при ожирінні в більшості випадків протипоказані, оскільки вони можуть нашкодити і без того порушеному здоров'ю, при цьому ефект від них короткочасний.

Популярний рух – бодіпозитив – вчить ставитися до свого тіла толерантно, але багатьма людьми трактується неправильно: мовляв, я такий, який я є, і мінятися не збираюся. Його прихильники ж нагадують, що такий підхід в першу чергу має бути здоровим: любити себе – значить, ще й дбати про своє здоров'я, і за необхідності вчасно вдаватися до медичної допомоги. Варто пам'ятати, що ожиріння – це хвороба, і підходити до нього треба так само відповідально, як і до будь-якого іншого порушення в організмі.