Между Либерией и Южной Кореей: Украина поднялась на 18 позиций в Индексе свободы печати

Украина заняла 61-е место из 180 в новом Индексе свободы прессы. Таким образом она поднялась на 18 ступеней вверх в рейтинге, поскольку в 2023 году имела 79-е место, в 2022-м – 106-е, а в 2021 – 97-е.

Рейтинг опубликован на сайте "Репортеры без границ". Аналитики отметили улучшение показателя безопасности – уменьшение количества погибших журналистов и политического показателя для Украины.

Отмечается, что полномасштабная война ставит под угрозу выживание украинских СМИ. В этой "информационной войне" наше государство находится на передовой противодействия влиянию кремлевской системы пропаганды. Кроме того, медийный ландшафт Украины, по оценке исследователей, частично остается под контролем олигархов, владеющих большинством национальных телеканалов.

"Медиасектор несет на себе основное бремя последствий российского вторжения из-за нарушения работы редакций и даже ставя под угрозу их экономическую выживаемость", – говорится в аналитике.

Одной из "наиболее символических реформ" "Репортеры без границ" назвали создание независимого общественного вещателя "Суспільне" в 2017 году. В то же время, отметили, что применение военного положения иногда приводит к ограничениям в работе журналистов, особенно на линии фронта.

"В сочетании с другими последствиями войны, такими как материальные разрушения, нарушение цепей поставок и вынужденное перемещение работников, эта ситуация ставит под угрозу выживание многих украинских СМИ", – говорится в материале.

Характеризуя социокультурный контекст работы медиа в Украине, аналитики отметили, что война глубоко изменила работу журналистов и освещаемых ими истории.

"Российские атаки, происходящие по всей стране, превратили их всех в военных репортеров. Однако, несмотря на давление, украинские СМИ продолжают освещать социальные вопросы и играть важную роль в разоблачении коррупции в элите страны", – отметили репортеры.

Первые позиции в Индексе свободы печати заняли Норвегия, Дания, Швеция и Нидерланды с показателями 91,89 – 87,73. В то время как показатель Украины – 65. Она расположилась между Либерией (65,13) и Южной Кореей (64,87).

Государство-террорист Россия заняла в рейтинге 162-е место с показателем 29,86, а его пособница Беларусь – 167-е (26,8).

Индекс свободы печати – это ежегодный рейтинг стран, публикуемый организацией "Репортеры без границ" и основанный на ее оценке собственных сведений о свободе печати в мире.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Государственный департамент США упомянул об объединенном марафоне "Единые новости" в отчете о нарушении прав человека в Украине. Авторы доклада обеспокоились отсутствием плюрализма и некоторыми ограничениями СМИ.

– Руководитель Аппарата Рады Вячеслав Штучный сообщил, что журналисты снова получат доступ к кулуарам Верховной Рады для освещения работы парламента во время пленарных заседаний. СМИ будут работать в таком же режиме, как и во время пандемии коронавируса.

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