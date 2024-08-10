Между экономикой и экологией: что теперь делать с Каховским водохранилищем и почему в Днепр вернулись осетры

Недавно под островом Хортица задержали браконьера, который поймал двух двадцатикилограммовых осетров. Которые, в свою очередь, приплыли нереститься на древние угодья предков – природа теперь позволяет. Какой ущерб экологии и экономике Украины нанес подрыв российскими агрессорами дамбы Каховской ГЭС и надо ли ее восстанавливать, рассказывает OBOZ.UA.

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Природа возвращается в привычное русло

6 июня 2023 года в 2 часа 50 минут ночи российские агрессоры подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции. В устье Днепра устремилось 18 кубических километров воды, к 9 июня водные массы с обломками частных жилых домов, трупами животных и речной рыбы достигли побережья Черного моря. 11 июня соленость морской воды упала в четыре раза.

"Напротив Коблево плавали трупики карасей, солнечного окуня и толстолобиков. За 10 суток аномалия попадания в морскую экосистему речной воды, с повышенным содержанием загрязняющих веществ и посторонних предметов, составила 650%. Уничтожен такой эндемичный вид, как морской судак. Погибло около 105 миллионов мидий общим весом 3,7 тысячи тонн. Морская вода у берегов цвела: численность сине-зеленых водорослей возросла в 2 тысячи раз!" – рассказывает OBOZ.UA заместитель директора Института морской биологии НАН Украины Виктор Демченко.

Но, по его словам, ущерб окружающей среде, хоть был и мощный, но краткосрочный и разовый, и сейчас ситуация стабилизировалась. Природа возвращается в свое привычное русло, вместе с руслом Днепра. Теперь там максимальная глубина не 16 метров, а пять-шесть.

"Лично я не сторонник строительства новой дамбы и гидроэлектростанции. Советы в 1956 году нанесли огромный ущерб экологии Украины. Были затоплены огромные территории, уничтожен Великий Луг. Сейчас природа берет свое. Прогноз, что дно Каховского водохранилища (а это 80 тысяч гектаров) превратится в безжизненную пустыню, не оправдался. Там теперь заросли верб, настоящие джунгли. Для охлаждения реакторов Запорожской атомной электростанции вполне хватает артезианских скважин. А недавно в Запорожье под Хортицей поймали браконьера с двумя двадцатикилограммовыми осетрами – приплыли нереститься на родину предков", – говорит Виктор Демченко.

Надо определиться

Со мнением коллеги не вполне согласен директор Института водных проблем НАН Украины Михаил Ромащенко.

"Тут надо понимать, что мы хотим в перспективе. Уделять повышенное внимание экологии – это одно. Развивать после войны сельское хозяйство, опять стать мировой житницей – это другое. Каховское водохранилище являлось главным источником воды для нужд сельского хозяйства всего юга Украины, благодаря ему происходило орошение около 1 млн гектар сельскохозяйственных земель. Ежегодный забор воды из водохранилища для нужд региона составлял до 8 млрд кубометров, в Крым по каналу уходило 2 млрд кубов. Разрушение Каховской ГЭС оставило без источников воды 94% оросительных систем в Херсонской области, 74% – в Запорожской, и 30% – в Днепропетровской области. Кроме того, Каховское море было главным источником питьевой воды для Запорожской, Херсонской, части Николаевской и Днепропетровской областей. По каналу пресная вода шла аж до Мариуполя", – рассказывает в комментарии OBOZ.UA Михаил Ромащенко.

По его мнению, построить новую гидроэлектростанцию будет стоить до 2 миллиардов долларов.

"Каховская ГЭС – довольно уникальный проект, станция построена на равнинной части реки, что в мировой практике – большая редкость. Но тут надо учитывать, что главной функции гидроэлектростанции изначально было не производство электроэнергии (сама станция не очень мощная), а аккумуляция больших запасов воды", – говорит Михаил Ромащенко.

От недостатка воды жители населенных пунктов, которые находятся возле бывшего Каховского водохранилища, особо не страдают.

"Рыбаки, конечно, страдают, уровень воды упал сильно, заливы обмелели. Но жить можно. Из Кривого Рога вода идет, есть артезианские скважины, колодцы. В принципе, можно было бы трубу в русло кинуть: раньше сразу набережная была и пляжи, сейчас вода отступила метров на сто (теперь там лес). Но главная проблема не в этом: москали обстреливают", – рассказывает OBOZ.UA уроженец Никополя Павел Кудин.

А в принципе, есть вполне нормальный вариант, чтобы и осетра съесть, и экономику соблюсти. То есть, обойтись без нового строительства дамбы и гидроэлектростанции.

"В Эмиратах проблему с пресной водой решили при помощи атомных электростанций, которые опресняют морскую воду. Но там себестоимость – два доллара за кубометр. Одним словом, надо считать экономику", – резюмирует Михаил Ромащенко.