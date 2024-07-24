'Метинвест' запустил программу оздоровления для детей своих сотрудников-военных и ветеранов

"Метинвест" Рината Ахметова запустил программу для оздоровления для сотрудников-военнослужащих и ветеранов. Отдых, включая трансфер, для всех детей бесплатный.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Метинвест".

В лагерь Hogwarts из сети Super Camp в Карпатах поедут дети из семей сотрудников-защитников, погибших во время службы, попали в плен, пропали без вести, и детей ветеранов, после демобилизации вернувшихся на предприятия компании.

Партнером "Метинвеста" в этом проекте выступает благотворительная организация "Украинский фонд "Мрия", основанная Юлией Паевской (Тайрой). Фонд уделяет большое внимание вопросам оздоровления и психологической разгрузки детей, переживающих стресс войны.

В лагере детей ждут разнообразные спортивные и водные развлечения, мастер-классы и саморазвитие, экскурсии и походы, медицинская и психологическая поддержка. И, конечно, волшебные действа и магические дисциплины.

Первые 30 детей из Запорожья уже уехали на оздоровление. Вторая группа из 50 детей отправится на отдых в конце июля, а остальные 20 детей – в середине августа. Каждый заезд продлится 10 дней.

"Мы продолжаем заботиться о детях и поддерживать семьи защитников и защитниц, которые погибли, защищая наше будущее, а также ветеранов, приступивших к работе на предприятиях "Метинвеста". Уверена, что Карпаты станут местом силы и восстановления для детей, переживших тяжелые потери. А приключения и сказочная атмосфера помогут преодолеть стресс и почувствовать жизнь по-новому", – говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Программа реализуется гуманитарной инициативой Группы "Метинвест" "Спасаем жизнь", которую компания создала в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину.

С начала полномасштабной войны проект помог более полумиллиона человек. Украинцы получили 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы – медикаменты и оборудование на 9,5 млн грн.

Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" – протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей. С начала полномасштабной войны психологическую реабилитацию при содействии инициативы прошли около 1 200 женщин и детей.