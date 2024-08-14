'Метінвест' введет в Украине лучший американский опыт работы с ветеранами

Группа "Метинвест" договорилась о сотрудничестве с самой известной американской организацией ветеранов войны America's Warrior Partnership (AWP). Целью партнерства является обмен опытом, распространение лучших практик и помощь в реализации ветеранских проектов в Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба "Метинвеста".

America's Warrior Partnership – это национальная неприбыльная организация, объединяющая усилия ветеранских сообществ, бизнеса и общественных организаций для улучшения качества жизни бывших военных и помощи в удовлетворении их неотложных потребностей. Организация обеспечивает обучение, защиту интересов и сотрудничество с ветеранами, их семьями и общинами, которые помогают им.

"AWP поддерживает масштабный подход "Метинвеста" к работе с бывшими военными. У США было достаточно времени, чтобы разработать ветеранские программы, а Украине придется пройти этот путь в сжатые сроки. Поэтому мы с радостью поделимся своим опытом и лучшими практиками с украинскими ветеранами в партнерстве с "Метинвестом"", – отметил президент и генеральный директор AWP Джим Лоррейн.

"Метинвест" – одна из первых компаний в Украине, применяющая системный подход к работе с ветеранами. Наша программа комплексная и охватывает все этапы взаимодействия с бывшими военными. Уверена, что практический опыт компании, где за исключением мобилизованных работает около 52 тысяч человек, из которых более 70% мужчин, пригодится государству, чтобы усовершенствовать бюрократические процедуры и определить, в каких сервисах в первую очередь нуждаются ветераны", – отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействия с персоналом "Метинвеста" Татьяна Петрук.

Как известно, Группа "Метинвест" Рината Ахметова вошла в пятерку "Лучших работодателей Украины 2024" и победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Ветеранские программы запускаются в компании еще при мобилизации сотрудников, а когда ветераны возвращаются к работе, компания работает не только с ними, но и с их семьями.

Компания делает акцент на двух основных направлениях – социальной адаптации ветеранов, в частности, психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации – обучении и переквалификации. К примеру, желание получить высшее образование в университете "Метинвест" Политехника в этом году выразила более 15 ветеранов.