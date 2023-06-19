'Метинвест' предоставил львовским специалистам по протезированию уникальное оборудование для реабилитации пациентов

Группа Метинвест в рамках гуманитарной инициативы "Спасаем жизнь" вместе с донорами приобрела уникальное оборудование для ранней вертикализации пациентов. Первое устройство получило и уже начало применять государственное некоммерческое предприятие "Центр комплексной реабилитации "Галичина". Всего Метинвест планирует обеспечить новым оборудованием 10 учреждений здравоохранения и социальной защиты в семи областях страны.

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"С течением войны количество людей, нуждающихся в протезах конечностей в Украине, к сожалению, растет. Инициатива Метинвеста "Спасаем жизнь" обеспечивает протезами военных и гражданских с ампутациями. Мы поддержали создание первой в Украине образовательной онлайн-платформы в области протезирования конечностей. И заинтересованы , чтобы люди, отдавшие свое здоровье ради всех нас, вернулись к полноценной жизни как можно быстрее и с наименьшим дискомфортом, именно такие возможности пострадавшим предоставляет оборудование для ранней вертикализации, которое теперь доступно в Украине благодаря "Спасаем жизнь". , а впоследствии получат еще девять реабилитационных центров в разных уголках страны", — отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с коллективом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

Именно с помощью нового устройства PPAM Aid для ранней вертикализации пациентов с ампутацией нижней конечности прошли обучение украинские специалисты в рамках всеукраинской программы интенсивного повышения квалификации, организованной Protez Hub во Львове в начале июня этого года. Ведущие американские и британские специалисты по протезированию и реабилитации при ампутации нижних конечностей поделились опытом с 20 физическими терапевтами и 10 протезистами из разных областей Украины. Протезисты получили практический опыт изготовления протезов нижних конечностей при сложных ампутациях на уровне бедра с применением новейшей эффективной технологии, до этого не применявшейся в Украине.

"Сегодня в Украине специалисты по протезированию, к сожалению, сталкиваются со сложными случаями ампутаций, которые дополнены сопутствующими поражениями вследствие минно-взрывных травм, контузий или инфекций. Для эффективной реабилитации таких пациентов физическому терапевту и протезисту важно работать в команде. Для нас очень ценна возможность овладеть опытом высококвалифицированных зарубежных специалистов по реабилитации, которые готовы приехать и на примере наших пациентов научить, каким образом эффективно помогать в сложных случаях. Спасибо Prosthetika и Protez Hub за организацию программы обмена опытом", — сказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Партнерами проекта также выступают Prosthetika, World Rehabilitation Fund, благотворительный фонд "Пациенты Украины", Всеукраинское объединение физических терапевтов и Украинская община Таиланда. Программа проводится при содействии Министерства социальной политики и Министерства здравоохранения Украины.

Инициативу "Спасаем жизнь" создала Группа Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4 200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы — медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро. За более чем год его работы сумма помощи от доноров превысила 2,7 млн евро. Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" - протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей.