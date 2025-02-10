'Метинвест Политехника' основал бесплатные курсы английского для ветеранов

Первая частная техническая вуз "Метинвест Политехника" продолжает расширять образовательные возможности для ветеранов, чтобы помочь им адаптироваться к мирной жизни и получать новые знания. Одной из инициатив стало сотрудничество с общественной организацией "Сердце Азовстали", поддерживающей защитников Мариуполя. В рамках этого партнерства стартовали курсы английского языка, к которым уже присоединились более 20 ветеранов.

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Образовательная инициатива направлена на то, чтобы помочь ветеранам адаптироваться к гражданской жизни, расширить их профессиональные возможности и открыть новые горизонты для самореализации. Участники курсов проходят тестирование в системе Moodle, а также онлайн-разговоры в Microsoft Teams, после чего их распределяют в группы в соответствии с уровнем знаний – от начального А1 до уверенного пользователя В1.

"Работа с ветеранами имеет огромное значение, ведь по возвращении с войны они сталкиваются с новыми вызовами. Один из них – переквалификация и получение актуальных навыков. Английский открывает перед ними новые возможности – в обучении, работе, общении. Мы стремимся сделать этот процесс максимально доступным и эффективным, поэтому программа курсов сбалансирована, практична и адаптирована под нужды каждого участника", – рассказывает Надежда Рагулина, заведующая кафедрой языковых и гуманитарных дисциплин в "Метинвест Политехнике".

Одним из участников программы стал Родион Кузнецов – ветеран "Азова", три года проведший в плену. Для него каждая новая возможность – это шаг в будущее: "Жизнь научила меня ценить каждый день и каждый дающийся шанс. После плена я хорошо понимаю: нельзя откладывать потом то, что можешь сделать уже сегодня. Английский изучаю почти с нуля, но мотивации мне хватает. Тем более, когда курс построен так, что обучение не просто эффективно, но и увлекает. Это придает веру в себя и уверенность, что этот рубеж я тоже преодолею – как и все предыдущие", – говорит он.

Напомним, компания "Метинвест" Рината Ахметова инвестировала почти 600 миллионов в развитие образования, чтобы повысить его качество и поддержать фундаментальную науку. Также компания основала технический университет "Метинвест Политехника": за три года в него поступило более 1080 студентов, а магистры первого выпуска уже получили дипломы, позволяющие работать на передовых промышленных предприятиях.

Лучшим студентам "Группа Метинвест" гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации. Узнать больше о специальностях, которые можно получить, учебных программах, условиях зачисления на бакалаврские и магистерские программы, а также о стипендии можно на сайте университета, по телефонам: +38(067) 760-49-71, +38(095) 070-06-37 или отправив запрос на электронный адрес [email protected].