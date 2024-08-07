'Метинвест Политехника' объявил о запуске новой грантовой программы и международной стажировки студентов в Болгарии

В будущем учебном году частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" планирует новые направления работы со студентами, в частности – грантовые программы на проведение исследований, а также международную стажировку своих студентов в Болгарии.

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Об этом рассказал ректор вуза Александр Поважный.

Он рассказал, что в настоящее время в вузе действуют три вида стипендии – академическая, повышенная академическая, а также стипендия генерального директора "Метинвеста". А осенью в Политехнике начнет действовать грантовая программа, в рамках которой отдельным студентам или группам студентов будет предоставляться финансирование на проведение научных исследований.

"Конкретные направления исследований будут определяться грантодателями. Недавно мы реформировали управленческую систему университета и ввели деятельность академических советов, в состав которых входят представители вуза и бизнеса. В рамках этих академических советов будут проходить слушания, во время которых будут определяться приоритетные направления для предоставления грантов. То есть, к принятию этих решений будет привлечен заказчик – бизнес", – пояснил Поважный.

Кроме того, по его словам, "Метинвест Политехника" планирует привлекать к обучению выехавших из страны украинцев, а студентам в Украине – предоставлять возможности для международной стажировки.

"Недавно мы подписали меморандум между "Метинвест Политехникой", болгарским университетом и расположенным в Болгарии предприятием "Метинвеста" Promet Steel, о сотрудничестве в подготовке соответствующих специалистов. Также начат пилотный проект международных стажировок для наших студентов", – говорит ректор.

Узнать больше о специальностях, которые можно получить, учебных программах, условиях зачисления на бакалаврские и магистерские программы, а также о стипендии можно на сайте университета.

Напомним, вуз "Метинвест Политехника", который основала компания "Метинвест" Рината Ахметова, выпустил первых специалистов по современным инженерно-техническим специальностям: 143 магистра получили дипломы, которые дают им возможность работать на любых предприятиях мира.