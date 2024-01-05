'Метинвест' передал 3-й штурмовой бригаде ВСУ системы РЭБ на 11 млн грн

В рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" военнослужащие Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ получили новую партию техники. Их закупила и передала Группа "Метинвест".

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Сто купольных усилителей сигнала, а также системы РЭБ, которые требуются, чтобы глушить вражеские дроны, стоят более 11 млн грн.

"Не только мы освоили стратегию борьбы с применением дронов, россияне тоже очень активно их используют. Обман и выведение этих БПЛА из строя – наша главная задача. "Метинвест" уже начал производить макеты военного оружия, которые берут на себя вражеские удары. А благодаря системам РЭБ бойцы будут в большей безопасности", – рассказал руководитель проектного офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз.

"Метинвест" планирует дальше передавать воинам еще больше систем РЭБ, ведь это необходимо, чтобы обезопасить от российских дронов технику и главное - жизнь защитников Украины.

В целом, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь Украине уже 4,8 млрд грн. Из этой суммы более 2,5 млрд грн – помощь бойцам в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.