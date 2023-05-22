Метинвест наладил работу по бронированию техники для украинских бойцов, – Мироненко

Компания Метинвест Рината Ахметова с первых дней войны наладила собственное производство металлических средств защиты для украинских бойцов: изначально она производила бронежилеты, сейчас профиль производства расширили модульными укрытиями и специальной броней для техники. За это время значительно изменились и закупки техники для бойцов: если изначально компания поставляла дроны и экофлоу, то сейчас военнослужащие просят антидроновые ружья и прицелы ночного видения.

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Об этом рассказал операционный директор Метинвеста Александр Мироненко в эфире телеканала "Прямой".

"Мы организовали производство на своих производственных площадках. Это мобильные укрытия, которые могут использоваться на передней линии в качестве блиндажей: они вкапываются под землю, укрываются лесом, землей, и это очень надежная защита. Я был на позициях у ребят, когда мы проверяли, как это все работает, и они очень хорошо отзывались об этих укрытиях. Также производим бронежилеты: мы сделали на наших предприятиях бронесталь, и сейчас уже более 150 тысяч бронежилеты из стали от "Метинвеста" помогают нашим защитникам", – говорит Мироненко.

Сейчас, по его словам, компания делает акцент на бронировании техники – ведь сейчас, слава Богу, все военные снабжены бронежилетами.

"Мы делаем сейчас несколько проектов вместе с армейцами по бронированию БТР, Хаммеров и других машин. Мы производим сталь, а военные уже сами у себя на площадках собирают эти конструкции непосредственно на технике", – пояснил Мироненко.

Он также поделился тем, как менялись закупки для бойцов – ведь если изначально компания покупала преимущественно дроны, аптечки и каски, то сейчас им нужна техника, чтобы приземлять вражеские дроны.

"Мы более 1,5 тысячи дронов купили и передали. Также покупаем тепловизоры, экофлоу - вся эта помощь и все остальные вещи уходят, я могу сказать, тысячами единиц в армию. Но сейчас акцент относительно покупных вещей тоже немного изменился: больше сейчас нужны антидроновые ружья, комплексы, которые подавляют радиосвязь, чтобы сажать все летающие дроны. Также сейчас мы покупаем и передаем технику для штурмовых действий - приборы ночного видения, ночные прицелы", –рассказал Мироненко.

Как известно, компания Метинвест передала на горячие направления фронта уже 200 модульных капсул из волнистой стали, которые способны при правильной установке выдержать обстрел 152-мм снарядами. Передачи Метинвест осуществляет в рамках инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов. Кроме укрытий, в рамках этой инициативы бойцы получили более 1 800 тепловизоров, дальномеров и биноклей, а также 874 автомобиля. А для заправки машин предоставлено более 1,3 млн. литров горючего.