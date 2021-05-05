Метеорный дождь Эта-Аквариды: 5-6 мая украинцы смогут увидеть зрелищный звездопад

В ночь на четверг, 6 мая, в Украине можно будет наблюдать пик метеорного потока Эта-Аквариды.

Как сообщает Time and Date, наиболее зрелищным звездопад станет около 4 часов утра по Киеву. Эта-Аквариды видны в обеих полушариях: жители Южного смогут наблюдать до 85 метеоров в час, Северного – до 30.

Этот метеорный поток ежегодно продолжается в период с 19 апреля по 28 мая, а его пик, как правило, приходится на 6 мая, из-за чего явление также известно как Майские Аквариды.

Поток был назван в честь одной из самых ярких звезд созвездия Водолея – Eta Aquarii, вблизи которой располагается его радиант. Аквариды представляют собой частицы пыли, оставленной кометой Галлея, – ее орбиту Земля пересекает дважды в год.

Любоваться "падением" Эта-Акварид лучше всего в предрассветные часы, около четырех утра по киевскому времени.

Оптимальная местность для наблюдения – вдали от огней города, источников искусственного освещения, способных "засвечивать" небо. Многие верят, что, если при виде "падающей звезды" загадать желание, оно обязательно сбудется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году украинцы смогут наблюдать в небе несколько затмений, суперлуний и звездопадов. Кроме того, в мае станут ретроградными две планеты – Меркурий и Сатурн.