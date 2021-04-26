Металл 'Азовстали', использованный в строительстве саркофага на ЧАЭС будет защищать еще 100 лет – эксперты

Укрытие над разрушенным энергоблоком №4 ЧАЭС, которое с 2016 года защищает человечество от радиационного смертоносного излучения, сможет выполнять эту задачу еще как минимум сто лет.

Об этом сообщили итальянские специалисты компании Metinvest Europe. Их слова также подтверждают украинские коллеги, передает "5 канал". По словам экспертов, металл от "Азовстали", с которого построено укрытие, – чрезвычайно высокого качества.

"Сто лет для металла – это достаточно длительный срок службы, и коррозионные свойства этого металла должны были обеспечивать весь срок эксплуатации объекта. Поэтому выплавка стали происходила под очень пристальным контролем, обеспечивалось достижение определения химических элементов, которые гарантировали именно такой срок эксплуатации", – объяснил директор по маркетингу Группы "Метинвест" Роман Курашев.

Со своей стороны, Роберто Ре, директор Metinvest Europe, уточнил, что конечный продукт был достаточно совершенным с точки зрения химического состава. Кроме того, готовый лист должен был пройти нормализацию, интенсивные испытания на удар и испытания ультразвуковым методом. И это был действительно важный продукт.

"Слябы, произведенные на комбинате "Азовсталь", отправлялись в Италию, там перекатывались на заводе "Тремитал" – и после этого проходили специальную термообработку", – подчеркнул Курашев.

Это означает, что новое укрытие для пострадавшего энергоблока ЧАЭС способно обезопасить население от радиоактивного излучения и сейчас, и в будущем, уверены в компании "Метинвест". К тому же, качество изготовления и установки конструкции на ЧАЭС контролировали 45 стран и организаций.