'Место женщины – Kinder, Küche, Kirche': экс-нардеп сделал сексистское заявление о патрульной, на которую напал водитель в Днепре, и попал в скандал

Бывший народный депутат седьмого созыва Павел Кириленко отметился сексистским заявлением о патрульной, на которую напал водитель в Днепре. Он убежден, что место женщины – Kinder, Küche, Kirche, то есть "дети, кухня, церковь", и отнюдь не полиция.

Видео дня

Соответствующее сообщение нардеп обнародовал в своем Facebook. Слова нардепа возмутили пользователей сети, разразился скандал.

Так, Кириленко назвал "дегенератками" известных борцов за права женщин Клару Цеткин и Розу Люксембург и подчеркнул, что именно по их заповедям сегодня экипажи патрульные полиции формируются обычно из пары – мужчины и женщины.

"Ну на какого лысого в экипаже полиции теперь должны быть женщины? Не буду рассказывать, что место женщины — Kinder, Küche, Kirche. Есть действительно занятия и профессии, где женщина может себя раскрыть или подчеркнуть свою женственность. Но какова такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции?" – написал экс-нардеп.

"Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы? Извиняюсь, но другой пользы от такого тандема я не вижу..." – выдал Кириленко.

Отметим, что "Kinder, Küche, Kirche", или 3 K, – немецкое устойчивое выражение, описывающее основные представления о социальной роли женщины в германской консервативной системе ценностей. Автором данной аллитерации принято считать кайзера Вильгельма II.

Сеть разразилась возмущением из-за сексистского заявления экс-нардепа. В частности, пользовательница Лидия Гужва отметила, что это слова иудеи, который "создает законы, по которым мы живем. Человек, которого избрали другие люди, чтобы руководить жизнью общества, маленькой частью которого я".