Местные думали, что наша страна 'третьего сорта': история беженки в Швейцарии, которая активно популяризирует украинскую культуру

Анна вместе с дочерью уехала из родного Харькова после начала полномасштабного вторжения РФ. Думала, война не надолго. Первые несколько месяцев провела в Испании, а когда поняла, что быстро это не закончится, переехала в Швейцарию. Все время женщина поддерживала фонд помощи переселенцам, а когда увидела в популярном среди туристов швейцарском замке книгу российского издания, где об Украине написан полный бред, поняла, почему швейцарцы считают нашу страну не самой развитой.

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Поэтому Анна решила исправлять ситуацию. Женщина рассказала OBOZ.UA, как организует тематические встречи и мастер-классы, чтобы познакомить местных жителей с Украиной и продемонстрировать нашу культуру.

Когда началось полномасштабное вторжение, я не думала, что война затянется надолго. Сначала уехали с дочерью в Испанию, где пробыли четыре месяца. А после – в Швейцарию. Моя тетя уже жила там в приемной семье, и мы отправились к ней. Прошли через все этапы, все процедуры, включая жизнь в общежитии, а затем семья, в которой жила моя тетя, приютила и нас. Со временем я открыла здесь свою небольшую маникюрную студию, работаю как частный предприниматель. Я этим занималась в Украине, была преподавателем, а здесь пока просто мастер. Нужно хорошо выучить язык, у меня есть вторая профессия – маркетолог, и в ней я также хочу развиваться.

И пока были в Испании, и здесь, в Швейцарии, я как маркетолог поддерживаю онлайн фонд помощи переселенцам Украины, чтобы он получил большую популярность, чтобы больше людей об этом узнали, чтобы больше людей получили помощь. Также сейчас активно популяризирую Украину, принимаю участие во многих мероприятиях для украинцев, которые организуют швейцарцы. Последнее у нас было на День Независимости Украины. Это была встреча для украинцев, но вместе со швейцарцами. И я им объясняла, что для нас День Независимости – это не просто праздник, это день чествования наших героев, которые защищают нашу землю. Рассказывала, что Украина уже многие столетия защищает свою независимость.

Также продвигаем нашу культуру питания. Этому было посвящено отдельное мероприятие, где мы представляли наши традиционные блюда, рассказывали, как мы едим, что едим, готовили. И, конечно же, швейцарцы пробовали блюда нашей кухни. Был хор, организованный украинками. Они выступали, пели наши народные песни, демонстрировали национальную одежду.

Швейцарцам наша культура очень нравится. Хотя для этой страны – мы едим много мяса, а у них много веганов. Когда мы, например, готовим наше любимое блюдо – борщ, мы делаем и веганский, и мясной. Еще говорят, что мы очень заморачиваемся, когда готовим котлеты или салаты. Как-то мы делали мастер-класс для десяти швейцарцев – готовили винегрет, рассказывали рецепты, показывали, что, как, почему именно так. Потом все желающие приходили пробовали. Мои знакомые тоже много украинских блюд перепробовали, но все они говорят: это хлопотно.

Я очень люблю свою страну, и мне хочется показать швейцарцам, как прекрасна Украина и насколько богата у нас культура. Когда мы сюда приехали, я слышала такие фразочки, которые меня очень беспокоили. Там считали, что Украина это какая-то страна "третьего сорта". Что у нас нет пылесосов Karcher, например: "А вы знаете, что это?!" И подобное. Мы очень развитая страна, у нас очень много талантов, очень хорошие, умные люди, но, к сожалению, этого нигде не популяризировали.

Как-то во время экскурсии в местном замке я наткнулась на книгу российского издания, и мне было интересно почитать, что там написано об Украине. Книга издана в 2020 году, там рассказывали о Киеве, Харькове и других крупных городах. Они показаны так, как у нас было в далеких 90-х, когда в метро стояло полно киосков. Якобы в Украине живут люди с печками, есть уличные туалеты. Словно в забитых селах, но утверждалось, что это Киев, Харьков, большие города.

И я, когда это увидела, объяснила, что мы совсем по-другому живем. Я попросила у местных властей убрать эту книгу, потому что это неправда. Замок посещает очень много туристов, стенд с этим изданием был на виду, и то, что там написано об Украине, – неправда, и о нашей политике, и об экономике.

Хочу показать швейцарцам, что мы совсем другая страна. Я со многими здесь общаюсь, и они, слава богу, уже знают – я показываю фотографии, – какая Украина, какой город у нас был до войны, что все совсем по-другому. Среди швейцарцев уже есть те, кто после войны хочет приехать к нам в гости как туристы.

Но должна признать, швейцарцы сейчас меньше интересуются войной в Украине. Хотя есть и те, кто следит за ситуацией. Например, наша швейцарская семья знает все новости, они интересуются до сих пор. Есть те, кто интересуется, но не так детально, они могут прийти ко мне и спросить "Как дела в Украине?", но говорят: "Мы уже не читаем".

Большинство моих знакомых швейцарцев против России, они поддерживают нас, но стали меньше интересоваться этим. Война сейчас идет не только в Украине, как-то проще люди уже к этому относятся.

Тем не менее тех, кто приходит на наши мероприятия, становится все больше. На первой нашей встрече было всего пять организаторов и пять приглашенных. На последней – уже тридцать человек. У нас маленький городок, мероприятие было закрытым, но интересуются больше: "А что там было? О, интересно". В следующий раз мы договорились вновь провести мероприятие на День Независимости, и оно будет уже более открытым, чтобы пришло больше местных.

Со временем я выучила язык, работаю, ребенок пошел в школу, но и сейчас тяжело, потому что мы всегда здесь иностранцы. Как бы ни старались. Например, я очень коммуникабельный человек, для меня общение очень важно. А когда не знаешь языка, то не можешь общаться, не можешь ничего никому рассказать. Было очень тяжело зависеть только от социальной помощи – никто не хочет брать на работу без знания языка. Это очень важный психологический момент, когда ты не просто получаешь деньги, а еще и удовольствие от того, что ты их зарабатываешь.

По Украине очень скучаю. Но в Харьков возвращаться пока страшно. Моя квартира еще стоит, но наш район разбит полностью – школы, садики, больницы. Очень хочу приехать туда, но пока есть страх, а после войны – конечно же.