Мэр Ривне пообещал "запаковать" всех ромов в автобус и вывезти на Закарпатье

Мэр Ривне Александр Третьяк намерен прибегнуть к радикальным действиям в отношении представителей национальности ромов в городе. Он отметил, что возмущен их наглым поведением.

Как сказал мэр в эфире Радио Трек, привлечь к ответственности ромов непросто, потому что, как правило, они не имеют ни паспортов, ни регистрации, ни постоянного места жительства.

"Я очень сдерживаюсь в эмоциях. Но, несмотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе", – подчеркнул Третьяк.

По его мнению, за поведением ромов должны следить правоохранители и муниципальная стража, которую вот-вот запустят в Ривне.

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Мэр рассказал, что недавно на улице встретил рома и предупредил, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы и тому подобное.

"Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье", – добавил он.

Ранее на сайте Ривненского городского совета зарегистрировали электронную петицию с просьбой "привлечь к административной и уголовной ответственности ромское население".

"Почему органы опеки не обращают внимания на множество молодых потенциальных преступников, которые терроризируют горожан, туристов и бизнес? Малые кражи, несоблюдение карантинных норм, препятствование работе учреждений общественного питания и страх за свою безопасность уже стало обыденностью для ривненчан", – говорится в документе.

Петиция за несколько дней собрала 240 подписей при необходимых 250.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась карта Киева с местами, где за последнее время зафиксированы случаи краж и грабежей. Вероятно, речь идет о правонарушениях, которые осуществляют ромы.