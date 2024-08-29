Меньше нагружать в жару и не заливать горючее из БРСМ и 'бочек': специалисты сказали, как продлить срок работы генератора

После массированных обстрелов на улицы вернулись генераторы. Чтобы они работали дольше, специалисты советуют своевременно обслуживать двигатель, уменьшать нагрузку вдвое в жару и использовать качественное топливо. В частности, не использовать горючее из сети БРСМ и "бочек", говорится в сюжете Апостроф.ТВ.

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Один из важнейших факторов для исправной работы генератора – качество горючего, особенно – для бензинового, отмечают специалисты.

"Некачественный бензин постепенно убивает генератор, даже когда тот не работает. Ремонт из-за использования такого горючего – будет не просто дорогостоящим, но и может превышать стоимость самого генератора!", – говорится в сюжете Апостроф.ТВ.

Журналисты напомнили, что в прошлом месяце проводили эксперимент, где с помощью Испытательного центра горюче-смазочных материалов проверяли качество топлива на украинских АЗС.

"Среди основных нарушений, которые удалось выявить – слишком высокое содержание спирта в бензине. Так, в бензине БРСМ-Нафта было зафиксировано превышение нормы этанола – более чем в 7 раз. Также государственные нормы нарушили и на Мотто, Люксвен и так называемой "бочке". Поэтому сэкономив на горючем – вы заплатите куда больше за ремонт генератора. Чтобы не попасть в такую ​​ситуацию – выбирайте своевременный уход и заправляйте технику бензином, который не состоит на треть из спирта, как у вышеупомянутых заправкок", – отмечается в сюжете.

Руководитель сервиса РемТех Вадим Моравский советует своевременно обслуживать двигатель и учитывать жару.

"Бывают такие случаи, фатальные даже, что двигатель не подлежит ремонту, если вовремя его не обслуживать. Потребители обычно не обращают на это внимание, думают, что смазку нужно заменять раз в 10 тысяч, но не учитывают, что в обычных таких генераторах это нужно делать раз в 50-80 часов. Также жару нужно учитывать, и номинальную мощность при длительной работе уменьшать вдвое", – подчеркивает он.