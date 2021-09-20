Мемориальный центр Холокоста 'Бабий Яр' запустил уникальную онлайн-платформу для изучения истории в школах

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" запустил уникальный образовательный IT-продукт – онлайн-платформу "Красная точка памяти". Платформа станет инструментом для сохранения, изучения, исследования истории периода Второй мировой войны и Холокоста.

Она создана как помощник учителям истории и предлагает новую методику преподавания школьного предмета, интерактивную и интересную для учащихся. Сама платформа и методические материалы для работы с образовательными проектами платформы одобрены Министерством образования и науки Украины, передает пресс-служба Мемориального центра.

Основой проектов на платформе "Красная точка памяти" является краудсорсинг среди учеников. Участие в них основано на исследовательском подходе – работе с первоисточниками. Уже сейчас в режиме реального времени школьники вместе с учителями документируют локальную и региональную историю Второй мировой войны и Холокоста, используя собственные смартфоны. Записывают воспоминания очевидцев, оцифровывают музейные экспонаты и артефакты из домашних архивов, ищут информацию о местных памятниках жертвам Холокоста.

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Все записанные свидетельства и оцифрованные достопримечательности добавляются на платформу и становятся красными точками на карте, которые складываются в общую единую историю.

"Основной принцип работы школьника с платформой – изучение через эмпатию. В отличие от традиционного подхода, работа с платформой обеспечивает переживания опыта исторических событий благодаря погружению в историю своей семьи и, как следствие, эмпатии, как чувствовали события тех времен близкие и родственники ребёнка, – отметила директор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Мазарчук. – Мы хотим способствовать формированию такого общества, в котором невозможно повторение трагедии, подобной Холокосту. И призываем всех учителей привлекать учащихся к работе с платформой и обогащать уроки истории проектными, исследовательскими методами".

Напомним: ранее Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" объявил о наборе учителей, которые в своих регионах станут послами образовательного проекта "Красная точка памяти".