Мемориальный центр Холокоста 'Бабий Яр' и Центральный архив истории еврейского народа подписали меморандум о сотрудничестве

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и Центральный архив истории еврейского народа (Иерусалим, Израиль) подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает обмен документами и совместную работу над идентификацией, оцифровкой и обнародованием важных архивных документов об истории евреев в Украине в ХХ веке.

Цель соглашения, как отмечается в документе, – восстановить максимальное количество имен жертв Холокоста, их родственные связи и истории, найти документы, благодаря которым можно получить новую информацию, а также расширить базы данных архивных источников.

Центральный архив истории еврейского народа был создан в Иерусалиме в 1939 году и является одним из пяти крупнейших архивов Израиля. В нём хранятся архивы сотен еврейских общин, местных, национальных и международных еврейских организаций, личные архивы многих выдающихся еврейских личностей.

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"Мы очень рады установившемуся сотрудничеству с Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр". Архивы Украины всегда были в центре нашей работы в Восточной Европе, а в последнее время поворот Украины в сторону открытости архивных фондов создал уникальный климат, в котором происходят совершенно инновационные преобразования в нашей области. В качестве небольшой иллюстрации собрания архива мы выбрали несколько документов, связанных с Бабьим Яром и Киевом: открытку 1904 года, на которой изображена Хоральная синагога Бродского, объявление в газете 1981 года о сборе пожертвований в фонд памяти жертв массового убийства в Бабьем Яру и несколько фотографий Бабьего Яра авторства Эммануила (Амика) Диаманта и Иосифа Шнейдера (1960-e)", – отметила сотрудница Центрального архива истории еврейского народа Анастасия Глазанова.

"Подписание меморандума о партнерстве позволит нашим организациям усилить исследовательскую базу, – заявила заместитель директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Фурман. – Мы создали крупнейший онлайн-архив документов за ХХ век в Украине. И процесс его наполнения продолжается. Мы собираем и систематизируем важные документы из разных институтов, документы, которые помогут нам восстановить имена всех жертв трагедии Бабьего Яра и жертв Холокоста, получить максимально полную информацию о людях, которые жили в Киеве в довоенное и послевоенное время. Мы очень ценим кооперацию, которая поможет нам в нашей работе. И стремимся объединять усилия в реализации других исследований и проектов, направленных на восстановление нашей общей истории".

Согласно меморандуму, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" и Центральный архив истории еврейского народа также договорились о сотрудничестве в проведении учебных и научных мероприятий.

Добавим, что в онлайн-архив, который собирает Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", загружены несколько тысяч новых актовых книг ЗАГСов по Киевской области из Государственного архива Киевской области. Эти книги содержат данные о рождении, смерти, браке и являются полезными ученым и людям, которые интересуются историей своей семьи. Всего в онлайн-архиве сейчас содержится уже более 1 миллиона 300 тысяч важных документов за ХХ столетие.