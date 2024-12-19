Медицинскую систему Винницкой области осовременят благодаря международной поддержке

В Винницкой области реализуют проект модернизации медицинской системы, который будет воплощен благодаря сотрудничеству украинских организаций и мировых партнеров. Основная цель – модернизировать медицинскую инфраструктуру и обеспечить более качественный уровень обслуживания.

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Об этом рассказал руководитель Межрегионального координационного гуманитарного штаба Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Мы начинаем масштабный проект в партнерстве с Всемирным банком, с участием специалистов ведущих организаций – Ernst & Young и Украинский центр здравоохранения – UHC", – написал Гройсман.

Проект реализуется в координации с Межрегиональный координационный гуманитарный штаб, совместно с Винницким областным советом.

Воплощение проекта позволит улучшить качество медицинских услуг в регионе. В планах модернизация больниц и медицинской инфраструктуры, а также привлечение лучших специалистов и международного опыта, что позволит повысить уровень обслуживания.

Гройсман отметил, что это шаг к более доступной, современной и эффективной медицине.