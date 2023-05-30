Конечно, ещё была отрицательная селекция — особенно в сталинское время. Ибо убивали лучших. Но эта селекция именно в мордоре наложилась и на другой фактор — чисто медицинско-бытовой.

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В конце концов, Украина тоже прошла через сталинские времена. Но у нас был гораздо более здоровый народ — и морально, и физически: в Украине не так пьют, и это нам помогло пройти сквозь то страшное сито.

А в россии многовековое питие настолько мощно сказалось на генах, что человеческие черты оказались утрачены, селекция же это всё лишь усилила.

Дело не только в пьяных зачатиях, из поколения в поколение ухудшающих стабильно деградирующий генофонд. Дело ещё и в поведенческих чертах вследствие хронического и беспробудного русского общенародного алкоголизма. Это феноменальное сочетание невиданной в мире лени и нелепого буйства с рабской покорностью начальству на основе врождённой природной тупости.

Единственный компенсатор при таком жутком наборе — шовинизм. Он — способ существования русских точно так же, как жизнь — способ существования белковых тел. Наука не знает, как это лечится и за сколько трезвых поколений излечение такой гигантской уродливой популяции вообще возможно.

Они пропили богатейшие недра своей земли. Они ничего не умеют и ничего не хотят — кроме как пить без закуски, опорожняться, где сидят, и после этого размножаться. В их речи цензурные слова случайны и редки. Выродки других народов троцкие-бронштейны, сталины-джугашвили, соловьёвы-шапиро среди них — "самые умные".

Не надо говорить о загадочной русской душе. Надо говорить о вреде неумеренного потребления алкоголя.