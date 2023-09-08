Медики из Торецка получили машину скорой помощи от Фонда Эдуарда Мкртчана

Медики Донецкой области получили партию гуманитарной медицинской помощи. Благотворители передали прифронтовой общине в Донецкой области автомобиль скорой помощи и груз со средствами защиты для медиков и пациентов. Об этом сообщает Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана.

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В Донецкую область прибыл очередной гуманитарный груз для областных медучреждений. Медицинская и жилищная инфраструктура Торецкой общины, которой назначена помощь, значительно повреждена. Но, несмотря на это, медработники там в критических условиях спасают жизнь и здоровье защитников Украины и гражданских граждан.

"Некоторые территории Донбасса страдают от российских обстрелов почти 10 лет. И все это время медики спасают жизнь и здоровье наших людей. Мой Благотворительный Фонд активно поддерживает медицину области. Сегодня передаем очередной гуманитарный груз. Громада Торецкая получила машину скорой помощи. Для медиков Торецкая привезли груз со средствами индивидуальной защиты для медперсонала и пациентов, речь идет о медицинских халатах, масках и других критически важных позициях. Украины и всех гражданских граждан.", - сообщил основатель Фонда Эдуарда Мкртчан, который участвует в боевых действиях в Донецкой области.

В целом Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана активно помогает медучреждениям Донбасса. С начала 2023 года благотворители передали больницам Донетчины 2 машины скорой помощи, 32 современных многофункциональных медицинских койки, медицинское оборудование, сантехнику, средства защиты и дезинфекции. Для ремонта зданий медучреждений Фонд передал строительные материалы почти на 1 млн. грн. Также активно ведется помощь военным. Ранее Фонд передал подразделениям в Донецкой области 20 внедорожников и пикапов, 12 установок очистки воды, 6 модемов Starlink, 6 станций EcoFlow и генераторы.