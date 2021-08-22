'Медали' с надписью 'Иван Баканов' оказались монетами: в СБУ пояснили суть традиции

В субботу, 21 августа, в Национальной академии Службы безопасности Украины прошло награждение выпускников: среди медалей особо выделилась награда с гравировкой имени действующего главы правоохранительного ведомства Ивана Баканова. Это вызвало резонанс в средствах массовой информации, поскольку подобная инициатива при действующем руководителе СБУ в Украине возникла впервые, особенно учитывая низкое звание Баканова, не имеющего опыта профессиональной военной службы.

Об этом сообщило издание "Зеркало недели", ссылаясь на одного из сотрудников государственной службы. Он отметил, что, несмотря на всю торжественность мероприятия, "медаль лейтенанта Баканова" не входит в перечень из четырех регламентированных наград СБУ, а значит не является ведомственной.

В свою очередь, на запрос "Украинской правды", руководство СБУ пояснило, что нововведенный знак отличия вовсе не медаль, а так называемый коин, или монета. Гравировка имени действующего руководителя ведомства, при этом, якобы остается довольно распространенной практикой в службе госбезопасности по всему миру.

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"В этом году произошло стандартное вручения наград выпускникам Национальной Академии СБУ. Среди прочего им были вручены памятные монеты, что остается общепринятой практикой для многих спецслужбах мира. Поэтому все попытки отдельных лиц трактовать эту обычную традицию под любым другим углом является исключительно попыткой информационной манипуляции", – заметили в администрации Баканова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине прошло награждение предпринимателей, которые успешно занимаются реализацией и развитием малого и среднего бизнеса.