Мечтал стать пилотом: во Львовской области простились с курсантом, погибшим во время учений на самолете К-10 Swift. Фото

Львовский город Самбир провел в вечный полет своего юного жителя, курсанта Юрия Капустенского. Проститься с парнем, погибшим во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift, собрался почти весь город.

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Как рассказали городские власти, погибшего авиатора встретили накануне на площади Памяти. А 31 июля юношу провели по улицам родного города до места последнего покоя.

Напомним, как в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Кожедуба 27 июля сообщили, что во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса. Причины крушения все еще не названы.

"Трудно хоронить молодых людей. Юрий, хотя прожил очень мало, но жил полной жизнью и с Богом. В его сердце всегда была любовь к родному народу и Украине. В разгар войны он своей профессией избрал защиту Родины от врага. Это достойно всех добродетелей" , – отметил отец Тарас Рисей.

Юрий Капустенский в прошлом году стал выпускником Самборского лицея "Лидер". По словам одноклассников и учителей, он был добрым, искренним, спокойным и веселым, был настоящим другом, его любили все, кто его знал.

А еще рассказывают, что с детства он мечтал о небе. В школе на уроках он делал самолеты из линеек и школьных принадлежностей, и говорил, что обязательно будет летать – так вспоминают о Юре одноклассники.

В университете, где учился Юрий, тоже отмечают ум юноши и с теплом говорят о дружбе с Юрой.

"Учиться на военного летчика нелегко. И очень ответственно. Здесь очень строгий отбор. Нужно не только хорошо учиться, но и быстро ориентироваться, иметь соответствующую физическую подготовку. Это все и о Юре. Он был серьезным и ответственным", - рассказали курсанты.

Похоронили юного пилота со всеми воинскими почестями на Мемориале Героям Украины.

У будущего офицера остались родители, двое сестер, бабушки и дедушки.

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