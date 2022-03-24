Мать искала детей среди развалин, крики доносились отовсюду. Рассказ украинцев, выживших после бомбежки театра в Мариуполе

После того, как город Мариуполь была разрушен оккупантами, сотни мирных жителей спрятались в драматическом театре на набережной. Чтобы защититься от вражеских войск, на дороге даже сделали две большие надписи "ДЕТИ".

Но в безопасности люди находились недолго, ведь в прошлую среду российские военные нанесли ракетный удар по зданию, в результате чего оно раскололось на две части.

Британские журналисты пообщались с людьми, которые находились в театре во время бомбардировки. Украинцы впервые рассказали, что им пришлось пережить. OBOZREVATEL пересказывает большой материал BBC.

О происходящем после взрыва журналистам рассказала 27-летняя учительница Мария Родионова, которая в тот момент находилась в театре. Женщина около 10 утра пошла к главному входу, где раздавали кипяток. И в тот момент упала бомба.

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"Это был будто хлопок, только очень громкий. Потом зазвенело посыпавшееся стекло. Сзади какой-то мужчина толкнул Марию к стене и закрыл своим телом. Взрыв был таким оглушительным, что она почувствовала резкую боль в ушах. Таким мощным, что ей показалось, будто барабанные перепонки ее разорвутся. И тут же она поняла, что слышит: крики людей доносились отовсюду", – говорится в материале.

Мария рассказала, что одного мужчину ударной волной отбросило в окно, он упал, лицо его было все покрыто битым стеклом. Какая-то женщина, раненная в голову, бросилась ему помогать. Мария, работавшая волонтером в украинском Красном кресте в Мариуполе, крикнула женщине, чтобы та остановилась.

"Говорю, стойте, не трогайте его! У меня есть пакет первой помощи, я сейчас позабочусь о вас обоих", – отметила украинка.

Однако, как оказалось, ее пакет первой помощи остался в другой части театра, и туда нельзя было попасть – "сплошные развалины, никак не пройти!".

27-летний слесарь Владислав утром 8 марта пришел в театр, чтобы навестить друзей. Когда произошел взрыв, мужчина стоял около главного входа в здание.

"Ужас творился вокруг, – вспоминает он. Вокруг было множество окровавленных людей, у некоторых из переломанных конечностей торчали кости. — Одна мать искала детей среди развалин, пятилетний ребенок кричал, что не хочет умирать. Сердце разрывалось!".

По мнению аналитиков McKenzie Intelligence Services, российский снаряд попала прямо в середину здания. Это значит, пишет BBC, что бомба имела лазерное наведение. К тому же, судя по точности удара, именно театр и был выбран целью атаки.

Официальные лица страны-агрессора заявляют, что не бомбили здание, — собственно, они отрицают все удары, нанесенные по гражданским объектам. Однако многочисленные фото и видео разрушенных жилых домов по всей Украине доказывают обратное.

"Все знали, что туда приходят женщины и дети, там были только гражданские! — отметил журналист из Мариуполя Андрей Марусов.

К тому же, на спутниковых снимках, опубликованных американской компанией Maxar за несколько дней до бомбовой атаки, хорошо видно крупно написанное слово "дети" возле здания театра. Его было легко различить с любого самолета.

"Мариуполь видел самые страшные ужасы российской агрессии против Украины. Войска захватчиков окружили город и вот уже месяц атакуют его с воздуха, с суши, а в последние дни и с моря. Около 300 тыс. человек заперты в ловушке – город осаждают как в Средневековье. В городе нет ни воды, ни света, ни газа", – резюмировало BBC.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал события в осажденном Мариуполе крупным военным преступлением. По его словам, Евросоюз рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России.

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