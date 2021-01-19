Массовые крещенские купания – не украинская традиция? В ПЦУ объяснили нюансы

В Украине мода на ныряние в прорубь и купание в ледяной воде во время Крещения Господнего (Крещение) активизируется. Одни люди убеждены, что это поможет "смыть грехи", другие – считают просто соблюдением древней украинской традиции.

Оба утверждения, по словам священнослужителей, ошибочны. Миф о массовых купаниях на Крещение развеяли в Православной церкви Украины (ПЦУ), опубликовав пост в Facebook.

"У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господнего. Нет описаний такого действия в давних источниках, исследованиях о традициях казацкой Украины или воспоминаниях людей старшего возраста", – говорится в сообщении.

В ПЦУ добавили, что некоторые историки связывают этот обычай даже с северными соседями украинцев – россиянами, у которых было принято нырять в холодную воду после бани. Или же с распространением идей по закалке организма как части здорового образа жизни.

При этом, по наблюдениям, массовые ныряния в воду на праздник Богоявления появились фактически всего лишь во второй половине 1990-х – в начале 2000-х годов. Поэтому этот обычай в Украине имеет современное происхождение, а не старинное.

Абсолютно ошибочным, подчеркивают служители церкви, является суждение, что купание в ледяной воде после освящения "смывает" все грехи. Они напомнили, что сам физический акт погружения в освященную воду, без покаяния в грехах, не может привести к их преодолению. Нет для совершения такого действа на Крещение и ни единого церковного предписания.

"Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор каждого. Но мы призываем не считать это действие церковным, связанной с празднованием Крещения Господнего. Кто делает такой выбор – должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все за и против: состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия, в частности, в условиях пандемии", – подытожили в ПЦУ.

Напомним:

Крещение – это один из важнейших праздников для православных, посвященный описанному в Евангелии крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

О традициях и обычаях праздника, его истории, приметах и запретах читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее миф о ныряниях в прорубь на Крещение развеял заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.