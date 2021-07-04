Погром в Риге 80 лет спустя: 4 июля 1941-го в городе были зверски убиты 2 тысячи евреев

Ровно 80 лет тому назад, 4 июля 1941 года, в Риге (Латвия) нацисты и их пособники среди местного населения сожгли городские синагоги с людьми. Массовое убийство унесло жизни около двух тысяч человек.

Годовщина трагедии в Латвии является Днем памяти жертв геноцида еврейского народа. О том, как происходил Рижский погром, и почему в нем участвовали местные жители, рассказывает OBOZREVATEL.

1 июля 1941 года войска Гитлера заняли Ригу. Нацистов сопровождала мощная антисемитская пропаганда: "истинных латышей" призывали "уничтожать внутреннего врага" – активистов СССР, их семьи и всех евреев вне зависимости от политической принадлежности.

3 июля 1941 года были арестованы все трудоспособные евреи-мужчины, а 4-го – заживо сожжены люди, согнанные в дома религиозных служителей и хоральную синагогу. В тот день в Риге разгромили более 20 синагог. Жертвами погрома стали около 2 тысяч человек.

К началу погромов, в июне 1941 года, в Латвии произошли массовые репрессии и депортации коренного населения в Сибирь, организованные НКВД. Это сыграло на руку гитлеровской пропаганде. Память об этих трагических событиях была свежа, как и ненависть к власти СССР, "власти русских и евреев".

Поэтому нацистов многие в стране восприняли как освободителей, которые помогут Латвии восстановить независимость. Более того, утверждение о том, что все евреи работают на Советский Союз и что все они – коммунисты и предатели родины, постоянно использовалось антисемитской пропагандой нацистов.

В Латвии 4 июля официально является Днем памяти жертв геноцида еврейского народа – день скорби об убитых евреях страны.

В 1988 году на месте разрушенной Большой хоральной синагоги установили памятный знак – большой серый камень со звездой Давида. В 2007 году здесь был открыт памятник Жанису Липке и другим спасителям евреев во время Холокоста в Латвии.

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