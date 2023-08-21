Маскировочные сетки, окопные свечи, одежда и обеды: как педагоги Днепра помогают защитникам Украины

Педагоги Днепра благодарны защитникам за отвагу, мужество и оборону нашей страны. С первых дней полномасштабной войны России против Украины работники коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования Днепра совместно с родителями воспитанников и учеников активно приобщились к волонтерской деятельности для помощи военным на передовой, раненым бойцам, переселенцам, тем, кто из-за военных действий потерял жилье и т.д.

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"Вместе с учениками и их родителями наши педагоги плели маскировочные сетки, кикиморы, передавали обеды бойцам на передовую. А еще изготовляли и передавали окопные свечи. Сейчас же школы готовятся с 1 сентября принимать учеников", – сказала специалист управления образования департамента гуманитарной политики Яцкевич.

Волонтерский фронт с полномасштабным вторжением развернули и в учебно-воспитательном комплексе №111.

"Волонтерство – это то, чему не надо учить, оно идет от души. С началом полномасштабного вторжения в нашем заведении открыли пункт помощи и сразу началась работа. Через час уже было столько всего! В апреле развернули и пункт приема переселенцев. За период его работы наш педагогический коллектив работал 24/7. Когда произошла трагедия в 118-м доме на Победе, буквально через 20 минут развернули пункт приема граждан, которые приносили помощь, которую распределяли наши учителя. А еще они дежурили на железнодорожном вокзале, когда массово приезжали люди в город. Также педагоги плели сетки-кикиморы на базе гимназии № 130. В целом нам очень помогали и жители. Такая сплоченность демонстрирует силу наших людей. Помогали одной из военных бригад – продуктами, гигиеной, постельным бельем, одеждой", – рассказала директор НПК № 111 Светлана Горбачева.

Представительница упомянутого УВК Елена Душко работала комендантом в пункте приема переселенцев на базе заведения. По ее словам, учителя, технические работники пришли сразу помогать.

"Собрали все, что могли, – раскладушки, матрасы, кровати. Приносили микроволновки, чайники, постельное белье. Помогали и родители. За что им большое спасибо. Люди приезжали целыми семьями, селили их в классных комнатах", – говорит Елена Душко.

Волонтерами стали и учителя гимназии №130.

"В нашем заведении тоже есть штаб помощи. Сначала плели сетки для защитников, дальше делали кикиморы. На изготовление такого маскировочного костюма нужно 12-15 часов. Всего изготовили и передали более 300 сеток и кикимор", – добавила учительница гимназии №130 Елена Черемис.

Волонтерское движение для помощи защитникам, переселенцам организовано в различных учебных заведениях Днепра, а именно:

- изготовление (плетение) маскировочных сеток – на базе 67 заведений общего среднего образования (привлечены работники 78 заведений дошкольного образования);

- изготовление (плетение) маскировочных кикимор – на базе 37 заведений общего среднего образования (привлечены работники 44 заведений дошкольного образования);

- подготовки материалов для плетения маскировочных сеток и кикимор – 182 учебных заведения;

- пошив наволочек, подушек, одеял – 30 учебных заведений;

- пошив белья, балаклав, одежды, разгрузок, снудов – 32 учебных заведения;

- вязание носков, ковриков, шапок – 89 учебных заведений;

- изготовление перевязочного материала для госпиталя (бинты, тампоны для остановки кровотечения и т.п.) – 49 учебных заведений;

- стирка, глажка для вынужденных переселенцев – 31 учебное заведение;

- приготовление комплексных обедов из продуктов волонтерской помощи на дому у работников – 25 учебных заведений;

- обеспечение водой, продуктами питания, медикаментами, товарами первой необходимости, одеждой и т.п. – 232 учебных заведения.

Более 150 учебных заведений присоединились к сбору материалов и изготовлению окопных свечей. 250 работников из 99 учебных заведений приняли участие в работе волонтерского центра на железнодорожном вокзале. Для воинов ВСУ, которые находятся на стационарном лечении в госпитале, учебные заведения города передавали вещи первой необходимости, открытки, поделки-обереги и т.д.