Вместо тепла – снег и сильный ветер: синоптики уточнили погоду в Украине до конца марта

Последняя неделя марта в Украине будет холодной, а погодные условия – нестабильными. В ближайшие дни следует ожидать кратковременные осадки, местами – мокрый снег. Стабильное потепление ожидается лишь ближе к началу апреля.

Об этом OBOZREVATEL рассказали синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Голеня и метеоролог Наталья Диденко.

Вместо потепления – снег и сильный ветер

Как говорит Голеня, на большей части территории Украины еще будет немного снежить. Ночами ожидается минусовая температура, а днем чуть выше нуля.

"Ближайшие трое суток, 23-25 марта, температура воздуха будет прохладной. Стоит ожидать умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, особенно в южных и восточных областях, а также в части центральных, а именно – в Кировоградской и Днепропетровской. Местами будет налипание мокрого снега, гололед, снежный покров будет непрочным", – сказала синоптик.

Диденко отметила, что в ближайшее время будут доминировать влажная воздушная масса и значительные порывы ветра.

"Осадков сильных не ожидается, но небольшой мокрый снег вероятен. Ветер порывистый, до штормовых порывов. 23 и 24 марта на большей части Украины ожидается сильный ветер, местами 15-20 м/с штормовые порывы. Ночная температура воздуха может опускаться от 0 до 5 градусов мороза. На высокогорье Карпат даже ниже. Днем будет 1-6 градусов тепла", – сообщила она.

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Температура начнет повышаться ближе к выходным

В пятницу, 26 марта, кратковременные осадки в виде дождя и снега ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. На территории остальных регионов переменная облачность. По всей Украине температура ночью продолжит опускаться ниже 0 градусов, но днем будет значительно теплее.

"Температура ночью в начале этой недели в западных и северных областях будет колебаться от 2 до 5 градусов мороза, днем – от 0 до 5 тепла. В южной и восточной части Украины ночной максимум составит 3 градуса мороза, а днем стоит ожидать от 5 до 9 выше нуля", – отметила Голеня.

В субботу, 27 марта, дожди пройдут лишь в некоторых западных регионах – Львовской, Ривненской и Волынской областях. Но к этому времени существенно потеплеет в дневное время.

"До конца марта ночью прогнозируется от 1 до 5 тепла, а дневные показатели будут составлять 7...12 с отметкой плюс", – добавила она.

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Стабильное потепление начнется в апреле

"В начале апреля, по сегодняшним расчетам, будет 10 градусов тепла днем, ночью 1-5 со знаком плюс. Поскольку температурный фон выше, то снега не будет, но вероятные несущественные осадки в виде дождя", – сказала Голеня.

В течение 28-31 марта на термометрах будет стабильно выше нуля. Однако в эти дни тоже ожидаются осадки:

сначала они накроют западные и северные регионы – Закарпатскую, Львовскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Черниговскую, Киевскую области;

в дальнейшем дожди пройдут в центральной, восточной и южной части Украины.

Однако в последние дни марта и в начале апреля, как отметили синоптики, тенденция к потеплению начнет проявляться стабильнее. Несмотря на небольшие дожди, температура продолжит постепенно повышаться.