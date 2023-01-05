Маркетологи хорошие и конкурсы интересны: в Мелитополе установили билборд с рекламой услуг ритуальной службы. Фото

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области рекламодатели с энтузиазмом предлагают ритуальные услуги. Естественно, главным потребителем этого сервиса остаются российские военные, поэтому похоронная компания обещает наиболее комфортабельные условия для "груза 200".

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Об этом свидетельствуют кадры очевидцев. Фото с размашистым билбордом на одной из центральных улиц опубликовал Telegram-канал OBOZREVATEL,

"Прекрасно подбадривают российские маркетологи своих военных во временно оккупированном Мелитополе", – иронично подписали публикацию авторы.

"Пушечному мясу" обещают полный пакет услуг по захоронению, включая организацию прощальной церемонии и доставку тела обратно в Россию. Следует полагать, что после освобождения Мелитополя и вхождения украинских войск в город, рекламодатели получат настоящий ажиотаж на заказы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе военные РФ начали рыть окопы прямо во дворах домов, очевидно готовясь к наступлению ВСУ. Также оккупанты прикрываются мирными жителями в этом городе – раньше они превратили несколько школ в свои казармы.

Также недавно в городе появилась военная техника российских солдат с новым обозначением на кузове. Прежде такого символа не было в перечне знаков захватчиков, и это вызвало удивление у населения.

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