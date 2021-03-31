Мариуполь возглавил рейтинг прозрачности и подотчетности городов в 2020 году – Transparency International

Глеб Иванов Общество 20:19, 31.03.2021 Обновлено: 20:19, 31.03.2021

Мариуполь Донецкой области стал лидером в двух номинациях рейтинга прозрачности и подотчетности городов в 2020 году, результаты которого представила Transparency International Ukraine.

Как сообщается на сайте городского совета Мариуполя, презентация проходила в среду, 31 марта в Киеве. Награду вручили мэру города Владимиру Бойченко.

Во время награждения он отметил, что у Мариуполя была мечта стать прозрачным городом и он будет продолжать курс на прозрачное развитие.

Награду вручили мэру города Владимиру Бойченко
mariupolrada.gov.ua

"У Мариуполя была мечта стать прозрачным городом Украины. Сегодня мы получили эту награду. Это большая победа и большие возможности для нашего общества. Открываются двери Мариуполя для международных инвесторов. Это большой труд, чтобы привлечь их в город. Например, благодаря высоким показателям прозрачности Международная финансовая корпорация работает только с одним городом Украины – и это Мариуполь", – подчеркнул Бойченко.

По словам мэра, прозрачность открыла новые возможности для развития Мариуполя. В частности, речь идет об улучшении сервисов для людей.

Награду вручили мэру города Владимиру Бойченко
mariupolrada.gov.ua
Transparency International Ukraine представила результаты
mariupolrada.gov.ua

"Примером качественных услуг стали три открытых Центра предоставления административных услуг. Один из них – самый большой Мультицентр в Украине. Второе – привлечения инвесторов. За пять лет город привлек почти 200 млн евро инвестиций в развитие города. Они направлены на модернизацию водоснабжения, наружного освещения и обновления муниципального транспорта. Третье – конструктивный диалог с обществом. Через внедрение инструментов прозрачности и электронной демократии жители вовлекаются в процесс развития города. Это Программа поддержки ОСМД, Общественный бюджет, Родительский фонд", – отметили в пресс-службе горсовета.

Как отмечается в сообщении, Мариуполь занял первое место в рейтинге прозрачности 100 крупнейших городов в Украине (86,6 баллов), второе место – Львов (85,2), а третье – Дрогобыч Львовской области (78,1).

Мариуполь также стал лучшим в рейтинге подотчетности 50 городов Украины (32 балла), второе место занял Львов (22), а третье – Покров Днепропетровской области (22).

mariupolrada.gov.ua
mariupolrada.gov.ua
Комментировать
Общество

Смотрите также

Голубовская: противодействие COVID-19 уже невозможно, без локдауна готовьтесь умирать дома

Жена и пасынок Кернеса получили миллиардное "наследство": СМИ провели расследование

Нардеп пришел в Раду в часах стоимостью 750 тысяч гривен. Фото

Баканов подтвердил, что СБУ знает о российском паспорте победившего на довыборах в Раду Аксенова

Украина ввела новые санкции против России: что попало под запрет