Мариуполь возглавил рейтинг прозрачности и подотчетности городов в 2020 году – Transparency International

Мариуполь Донецкой области стал лидером в двух номинациях рейтинга прозрачности и подотчетности городов в 2020 году, результаты которого представила Transparency International Ukraine.

Как сообщается на сайте городского совета Мариуполя, презентация проходила в среду, 31 марта в Киеве. Награду вручили мэру города Владимиру Бойченко.

Во время награждения он отметил, что у Мариуполя была мечта стать прозрачным городом и он будет продолжать курс на прозрачное развитие.

Награду вручили мэру города Владимиру Бойченко mariupolrada.gov.ua

"У Мариуполя была мечта стать прозрачным городом Украины. Сегодня мы получили эту награду. Это большая победа и большие возможности для нашего общества. Открываются двери Мариуполя для международных инвесторов. Это большой труд, чтобы привлечь их в город. Например, благодаря высоким показателям прозрачности Международная финансовая корпорация работает только с одним городом Украины – и это Мариуполь", – подчеркнул Бойченко.

По словам мэра, прозрачность открыла новые возможности для развития Мариуполя. В частности, речь идет об улучшении сервисов для людей.

Награду вручили мэру города Владимиру Бойченко mariupolrada.gov.ua

Transparency International Ukraine представила результаты mariupolrada.gov.ua

"Примером качественных услуг стали три открытых Центра предоставления административных услуг. Один из них – самый большой Мультицентр в Украине. Второе – привлечения инвесторов. За пять лет город привлек почти 200 млн евро инвестиций в развитие города. Они направлены на модернизацию водоснабжения, наружного освещения и обновления муниципального транспорта. Третье – конструктивный диалог с обществом. Через внедрение инструментов прозрачности и электронной демократии жители вовлекаются в процесс развития города. Это Программа поддержки ОСМД, Общественный бюджет, Родительский фонд", – отметили в пресс-службе горсовета.

Как отмечается в сообщении, Мариуполь занял первое место в рейтинге прозрачности 100 крупнейших городов в Украине (86,6 баллов), второе место – Львов (85,2), а третье – Дрогобыч Львовской области (78,1).

Мариуполь также стал лучшим в рейтинге подотчетности 50 городов Украины (32 балла), второе место занял Львов (22), а третье – Покров Днепропетровской области (22).

mariupolrada.gov.ua