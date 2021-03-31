Маріуполь очолив рейтинг прозорості та підзвітності міст у 2020 році – Transparency International

Маріуполь Донецької області став лідером у двох номінаціях рейтингу прозорості та підзвітності міст 2020 року, результати якого представила Transparency International Ukraine.

Як повідомляється на сайті міської ради Маріуполя, презентація відбувалася у середу, 31 березня у Києві. Нагороду вручили мерові міста Володимиру Бойченку.

Під час нагородження він зазначив, що у Маріуполя була мрія стати прозорим містом і воно продовжуватимекурс на прозорий розвиток.

Нагороду вручили мерові міста Володимиру Бойченку mariupolrada.gov.ua

"У Маріуполя була мрія стати прозорим містом України. Сьогодні ми отримали цю нагороду. Це велика перемога та великі можливості для нашої громади. Відкриваються двері Маріуполя для міжнародних інвесторів. Це велика праця, щоб залучити їх до міста. Наприклад, завдяки високим показникам прозорості Міжнародна фінансова корпорація працює лише з одним містом України – і це Маріуполь", – підкреслив Бойченко.

За словами мера, прозорість відкрила нові можливості для розвитку Маріуполя. Зокрема, йдеться про поліпшення сервісів для людей.

Нагороду вручили мерові міста Володимиру Бойченку mariupolrada.gov.ua

Transparency International Ukraine представила результати mariupolrada.gov.ua

"Прикладом якісних послуг стали три відкритих Центри надання адміністративних послуг. Один з них – найбільший Мультицентр в Україні. Друге – залучення інвесторів. За п'ять років місто залучило майже 200 млн євро інвестицій у розвиток міста. Вони спрямовані на модернізацію водопостачання, зовнішнього освітлення та оновлення муніципального транспорту. Третє – конструктивний діалог з громадою. Через впровадження інструментів прозорості та електронної демократії жителі залучаються до процесу розвитку міста. Це Програма підтримки ОСББ, Громадський бюджет, Батьківський фонд", – зазначили у пресслужбі міськради.

Як наголошується у повідомленні, Маріуполь посів перше місце у рейтингу прозорості 100 найбільших міст в Україні (86,6 балів), друге місце – Львів (85,2), а третє – Дрогобич Львівської області (78,1).

Маріуполь також став найкращим у рейтингу підзвітності 50 міст України (32 бали), друге місце посів Львів (22), а третє – Покров Дніпропетровської області (22).

mariupolrada.gov.ua