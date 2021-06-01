Марина Порошенко пригласила детей украинских защитников в Музей науки и поздравила их с праздником

Председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко в Международный День защиты детей пригласила школьников из семей участников войны против российской агрессии в Музей науки Малой академии наук. Они побывали на интересной и очень познавательной экскурсии, а еще – получили подарки.

Об этом сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности". Отмечается, что в этом музее дети экспериментируют, исследуют природные явления и даже делают первые открытия.

"День защиты детей является одним из старейших международных праздников. Его начали отмечать в 1949 году после Второй мировой войны в защиту детей, оставшихся без родителей или без крыши над головой. К сожалению, эти мучительные проблемы остаются актуальными и в современном мире, и дети, пострадавшие от войны, нуждаются в поддержке и внимании не только сегодня, а и всегда", – говорит Марина Порошенко.

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Она напомнила, что уже 7 лет Украина страдает от вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. "У нас появились современные защитники, и сейчас растут дети этих героев. Именно поэтому мы пригласили посетить Музей науки Малой академии наук, чтобы весело провести время и получить новые и интересные знания", – говорит Марина Порошенко.

Возможно, кому-то из них это поможет определиться с будущей профессией или найти новое увлечение – считает председатель Комиссии Киевсовета.

"Мы должны помнить, что новое поколение украинцев мы воспитываем именно сегодня", – подытожила Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня, в Украине и других странах мира отмечается День защиты детей. В этот день ежегодно по всему миру проходят различные конкурсы, концерты и другие развлечения для детской аудитории. Об истории, традициях праздника и поздравления с Днем защиты детей – читайте в материале.