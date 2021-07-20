Марина Порошенко показала огород и поделилась секретом, как спасает урожай от вредителей. Фото

Жена пятого президента Украины, лидер команды "Европейская солидарность" в Киеве Марина Порошенко показала, какие овощи выращивает на огороде. У нее в гостях побывали народные депутаты "ЕС".

Политик похвасталась урожаем, который вырос на приусадебном участке. Об этом написала на своей странице в Facebook нардеп Ирина Геращенко и опубликовала соответствующие фото.

Вместе с Геращенко в гостях у Порошенко побывали парламентарии Виктория Сюмар, Ирина Фриз, Нина Южанина, Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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Грядки жены Петра Порошенко нардепы назвали "опрятными". По словам Геращенко, Марина выращивает огурцы, кабачки, несколько видов помидоров, капусту, перец, баклажаны, тыквы. Между грядками растут бархатцы и ревень, которые отпугивают жуков и улиток.

"Обратили внимание, что на каждой грядке бережно высажены чернобривцы. Мы еще шутили, что вот эстеты-цветы среди помидоров. Марина отметила, что это делают, чтобы избавиться от жуков и улиток. Я такого даже не знала. Поэтому ловите совет от семьи Порошенко: если среди овощей посадить украинских чернобривцев, то грядка и глаз радует, и улиток будет меньше. В следующем году обязательно попробую", – написала Геращенко.

Она также отметила, что попробовала яблоки – "культовый "белый налив" у Порошенко.