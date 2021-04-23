Марина Порошенко: 'ЕС' добилась сохранения детцентра 'Теплый дом' на Прикарпатье

Благодаря настойчивости депутатов от "Европейской солидарности" разных уровней удалось сохранить Долинский центр социальной поддержки детей и семей "Теплый дом" На Прикарпатье.

Об этом сообщила депутат Киевсовета, глава Постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, передает пресс-служба "ЕС". Она заявила, что Ивано-Франковский областной совет отменил свое решение о ликвидации учреждения от 19 февраля этого года.

"Друзья, я хочу сообщить вам радостную новость. Только что Ивано-Франковский областной совет отменил свое решение о ликвидации детского центра "Теплый дом" в г. Долина. Хочу заметить, что Долинский центр полностью соответствует всем требованиям реформы деинституализации и может служить примером для других подобных заведений. Давайте и впредь не оставаться равнодушными и совместно делать добрые дела", – призвала она.

Как известно, фракция "Европейская солидарность" в областном совете голосовала против закрытия заведения и сделала все возможное для пересмотра решения на сессии и сохранения "Теплого дома".

Марина Порошенко также лично побывала на Прикарпатье и изучила ситуацию с детским учреждением. 2 марта Марина Порошенко на совместном брифинге с народными депутатами от "ЕС" в Верховной Раде Украины призвала отменить решение о ликвидации детского центра.

"Центр социальной поддержки "Теплый дом" отвечает всем требованиям и стандартам. В частности, в заведении есть три малых групповых дома, в которых воспитываются 31 ребенок из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 8 детей с инвалидностью и 26 детей, находящихся на учете по поводу различных заболеваний. Также есть дневной стационар для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Отделение Центра сформированы с сохранением родственных связей, возрастных, индивидуальных и психологических особенностей детей. Образование воспитанники получают в инклюзивных школах г. Долина и Долинской ОТГ. Соответственно происходит их социализация и подготовка к самостоятельной жизни", – подчеркнула Марина Порошенко.

Она выразила уверенность, что ни одна реформа не может проводиться таким образом, чтобы ухудшить условия пребывания и качество жизни детей.

Порошенко отметила, что в результате закрытия "Теплого дома" детей пришлось бы перевести в интернаты, в которых условия приближены к советским.

"Кроме того, эти заведения находится в другой части области – городе Тлумач и селе Долишнее Залучье", – объяснила тогда Марина Порошенко.

Она отметила, что в случае закрытия центра дети из города Долина, проживающих в непосредственной близости к Центру, потеряли бы возможность получить качественные коррекционно-развитию услуги.

"Этим нарушается принцип приближения услуг к населению", – убеждена глава профильной комиссии Киевсовета.

"Я благодарю всей нашей большой команде "Европейской солидарности" и в Ивано-Франковской области, и в Киеве, и в Верховной Раде за то, что, объединившись, мы смогли отстоять действительно уникальное заведение, в котором воспитываются дети, лишенные родительской опеки дети с инвалидностью и дети с различными заболеваниями", – подчеркнула Марина Порошенко.