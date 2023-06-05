Мама погибшей 2-летней Лизы еще не пришла в себя: появились новые данные о состоянии пострадавших от обстрела пригорода Днепра

Мать 2-летней девочки Лизы Приходько, погибшей вследствие российского ракетного удара по Подгородненской громаде в пригороде Днепра, находится в тяжелом состоянии. Наталья до сих пор не пришла в себя.

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Об этом "Суспільному" рассказали в одной из больниц Днепра, где лежит женщина. В медучреждении находятся на лечении шесть раненых от обстрела.

Наталья – на аппарате искусственной вентиляции легких. У нее были диагностированы тяжелая черепно-мозговая травма, повреждение позвоночника, селезенки, переломы десяти ребер, из-за чего сильно повреждена грудная клетка.

Для лечения привлекут торакального хирурга, нейрохирурга и невропатолога.

"Ей оказывается помощь в полном объеме: делается компьютерный след, проведены два оперативных вмешательства по удалению селезенки и дренированию грудной клетки. Она остается в реанимации, угроза ее жизни остается", – сказал заместитель медицинского директора по хирургической помощи Игорь.

Также в травматологическом отделении находятся две женщины. У них ушибы и множественные раны конечностей. Еще одна женщина в хирургическом отделении.

А в детской больнице находятся подростки с ушибами шеи и грудной клетки, черепно-мозговыми травмами и сотрясениями мозга. Всего поступило четверо детей и одна взрослая – мать раненого мальчика.

Одного ребенка отпустили на амбулаторное лечение, троих госпитализировали в реанимацию.

"Сейчас в реанимации двое. Один ребенок средней тяжести находится в хирургическом отделении. Сейчас состояние детей ближе к среднему, впрочем они нуждаются в дальнейшей реабилитации, прежде всего психологической", – сказал Александр, руководитель больницы, в которой находятся дети.

Всего в больницу доставили 17 раненых. Из них 11 продолжают лечиться амбулаторно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Вечером 3 июня июня армия РФ нанесла удар по Подгородненской громаде на Днепропетровщине. Сообщалось о 22 пострадавших.

– Около трех часов ночи спасатели нашли под завалами дома тело двухлетней девочки – Лизы Приходько. Ее мама с тяжелыми травмами госпитализирована, медики борются за ее жизнь.