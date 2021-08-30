Малюська взял на работу в Минюст пожизненно осужденную. Фото

В Министерство юстиции на работу взяли пожизненно осужденную в Украине Екатерину Щуку. Работодатель заявил, что он доволен новой сотрудницей.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ведомства Денис Малюська. Он добавил, что это поможет в ресоциализации (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Пожизненно осужденную я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально, работодатель и сотрудник довольны", – отметил министр. Правда он не уточнил, какую именно работу дали женщине.

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Имя и фамилию осужденной Малюська также не назвал, однако в комментариях под его постом сотрудница общественной организации "Союз "Золотой возраст Украины" Яна Баранова уточнила, что речь идет о Екатерине Щуке. Также она опубликовала фото женщины.

"От пожизненницы Кати Щуки, которую вы взяли на работу, отдельная благодарность. Она очень вдохновлена и замотивирована быть максимально полезной", – добавила Баранова.

Отметим, что Щука стала первой пожизненно осужденной женщиной в Украине, которая вышла замуж. Церемония бракосочетания состоялась в апреле 2016 года в Качановской исправительной колонии №54 в Харькове. Тогда женщине было 33 года, а ее девичья фамилия – Костина. Ее мужу Юрию Щуке на момент свадьбы было 27 лет.

Екатерину приговорили к пожизненному заключению за соучастие в двойном убийстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал указ об изменении порядка помилования. Документ позволит освобождать от наказания осужденных за коррупцию или вождение в нетрезвом состоянии, но при определенных условиях.