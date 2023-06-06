Памятник погибшим детям, открытый 4 июня в Харькове, посвящён всем детям Украины, которые были убиты в эту войну. Это — наша боль и наша скорбь.

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Маленькая девочка с плюшевым мишкой и маленький мальчик уносятся на крылышках в небо после взрыва. На монументе написано (по-украински):

Маленьким ангелам, которые так рано встретились с человеческой жестокостью и, к сожалению, никогда не станут взрослыми…

Эту скульптуру харьковчанина Михаила Ятченко надо бы запечатлеть прямо на футболках всех тех, кто будет от имени Украины вести переговоры. О помощи Украине. О том, как должна закончиться эта война. О принятии Украины в НАТО. О том, нужно ли сохранять лицо главному ублюдку человечества. О будущем мордора и "русского мира". Переговоры с китайцами и французами, римским папой и генсеком ООН, президентами и парламентариями.

Пусть уважаемые зарубежные переговорщики мысленно адресуют свои посылы не только живым украинцам, но и маленьким ангелам. Пусть им рассказывают, что Украине можно и чего нельзя, как правильно, а как нет. Когда будут говорить об "украинском кризисе", о том, как необходимо учитывать интересы россии, о "новых геополитических реалиях".

Маленькие ангелы их будут внимательно слушать.