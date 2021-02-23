Мальчика-аутиста из Бердянска называют украинским Пикассо: мама рассказала о его уникальном таланте

9-летного Максима из Бердянска, у которого аутизм, называют украинским Пикассо и сравнивают с космонавтом Леоновым – его рисунки стали настоящим открытием и поразили своим глубоким смыслом известных художников.

Мама особенного мальчика Оксана Бровченко рассказала OBOZREVATEL о его необыкновенных способностях и тайнах мировоззрения.

– Когда Максим начал рисовать и впервые выделил это занятие среди других? Что нарисовал первым?

– Рисовать начал случайно на карантине. Никогда раньше не проявлял желания рисовать, занимался всем, что делали другие дети в саду. Хотя интеллектуально значительно опережал сверстников. С 1 года начал разговаривать, запоминал длинные фразы, "зависал" по полгода на "недетских" сферах знаний – акулах, насекомых, крокодилах, блохах и т.д. В игрушки не играл, а интересовался книгами, картинками и наукой. Я старалась показывать энциклопедии, документальные фильмы, истории, углубляя его знания. Медики говорили, что растет профессор, но я знала, что он особенный. В 7 лет диагностировали аутизм.

Первая картина Макса называется "Планета". Он обвел тарелку и начал наносить рукой пастель, да так увлекся, что растер пальцы до крови. Пока заживало, писал кистью.

Макс не может рисовать карандашами. Это связано с малоподвижностью кисти руки, и для него это чрезмерное напряжение. Рисует большими мазками, словно красит, потом добавляет свет. С деталями сложнее – тратит много времени на мелкие элементы. По размеру картины разные – от листов формата А4 до половины ватмана. Сейчас перешел на полотна – работы не мнутся, и Макс не нервничает.

– Где Максим учился рисовать? Посещал ли на курсы, мастер-классы? Может, в семье еще кто-то рисует?

– Я сама занимаюсь петриковской росписью. Когда рисую, Максим часто рядом смотрит свои научные передачи и фильмы. К этому стилю рвения не проявлял, но ему на глаза случайно попался мастер-класс в Ютубе а-ля рисуем космос. С тех пор и пошло.

– Что чаще всего изображает? Изменились ли предпочтения в выборе сюжетов?

– Рисует только космос. Это его специнтерес. Даже книгу написал "Планета А" – 30 страниц детской фантастики о том, как космический корабль с инопланетянами-аутистами попал на Землю. Наворотил Макс серьезно, но логично и увлекательно. Например, на планете А были стабилизирующие энерговолны, которых нет на Земле, поэтому у аутистов появляются стимы. Они испытывают трудности с речью или не разговаривают потому, что на "родине" общались телепатически. А их неуклюжесть объясняется особенной гравитацией на планете А, которой нет у нас. Макс очень любит книги. Даже в презентации перевода "Блакитного хлопчика" Анри Бошо летом участвовал. Книга издана при поддержке МОО "Дитина з майбутнім", с которой мы дружны.

– Какая картина убедила, что ваш сын талантлив?

– Одна картина получилась очень оригинальной, "Мысль" называется. Она и стала показательной. Загадочная, направлена на мир и добро. И эта линия четко прослеживается во всех работах – рисует космические корабли, которые призваны беречь планету А не от нападений недоброжелателей, а от физических тел (астероидов), которые могут ее разгромить. Все жители миролюбивые, и даже после прилета на Землю доверяют людям. Максим – философ однозначно.

Сама планета – это Атлантида. У нее есть спутник Амадеус, название которого придумал как услышал мелодию Моцарта на рингтоне у незнакомой женщины. В честь композитора спутник и назван. Максим очень часто его рисует. Так же было с таблицей Менделеева – случайно в магазине увидел плакат, изучил его, и теперь в книжке есть информация об отсутствующих элементах таблицы.

– При каких условиях сын рисует? Одиночество, тишина, свет или что-то подобное?

– Максиму важно быть одному. Даже если тихо хожу рядом, он нервничает и рассредотачивается. Еще нужно получить впечатления от окружающего мира. Мы заметили закономерность – если ничего не происходит, ничего не будет и нарисовано. Это может быть поход в музей, вид луны в телескопе или природное явление (обледеневшее дерево, например), но точно не люди.

Если Максим много контактирует с людьми, то сильно устает и может категорически отказаться от элементарных вещей. Он любит бывать с друзьями, но не больше нескольких часов. К тому же, ему сложно проговаривать чувства и состояние, поэтому пишет в Фейсбуке. Даже мне оставляет на стене сообщения, которые мы потом обсуждаем. Такой способ коммуникации для него проще, чем общение словами.

– Отговаривал ли кто-то от занятий, мол "мальчик, займись серьезным делом"?

– Не встречались такие люди. Ему везет, жизнь помогает. Даже сосед волей судьбы оказался известным художником (Рубан Н.Н.) и поддерживает сына – неделю назад смотрел новые картины, дал полезные наставления по свету, тени, просил не бросать рисование.

Максим не зацикливается на тяжелом, а умеет шагать дальше. Недавно в комментариях к посту Максима спросили, мол "что куришь, раз такое пишешь?!" Другой комментатор попросил не обращать внимание на злых людей, но Макс заявил, что злых не встречал.

Подобное совершенно не воспринимает как агрессию. Он зациклен на мире во всем мире. Категорически против войны. Даже в книге пишет, что планета А имела высокие технологии, потому что никогда не знала войны, а жители не тратили время на борьбу.

– Какие планы относительно реализации работ? Хочет ли Максим их продавать или дарить близким?

– Сын об этом не думает. Максим черпает знания из астрономии и физики, а рисование – это побочка. Вообще ни разу не заявил, что хочет быть художником. Когда-то ему сказали, что надо заниматься рисованием, а не мечтать о полетах в космос. Максим тут же привел пример А.А. Леонова, который и летал, и рисовал. Сын острозубый в этом отношении – сразу факт вспомнит и переубедит.

– Какая картина ваша самая любимая и самая ценная для Максима?

– Самая дорогая картина для меня – "Космические цветы". Ее Максим нарисовал, когда я болела коронавирусом. Хотел изобразить самую яркую звезду, но потом вспомнил, что мама любит цветы, и оформил их в виде звезд.

А Макс совершенно не дорожит работами, относится к рисункам ровно. Вот если перекрыть кислород к астрофизике, он и рисовать перестанет. Такая вот зависимость от природы и физических впечатлений.

– Связываете ли вы талант Максима с аутизмом или "растет обыкновенный гений"?

– Аутизм играет свою роль. Мы не раз обсуждали эту тему, и Максим сам написал в Фейсбуке, что "я был бы не я, если б не аутизм".

Аутизм для него – не проблема, а его "Я". Сын не боится объяснять причины "необычного" поведения. При стимах, например, прямо говорит: "Если мешаю, я отойду". Хотя никакого вреда окружающим это не несет, просто выглядит странно.

В 1 классе, когда Максим сам заметил, что отличается от других, я все объяснила, показала мультик о работе мозга. Сейчас совершенно не комплексует, не боится и может даже "разглядеть" в толпе такого же аутиста.