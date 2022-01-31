Мальчик перенес тяжелую операцию: появились данные о состоянии детей, потерявших родителей в ДТП на Харьковщине

Трехлетний мальчик, который сам пострадал и потерял родителей в ДТП на Харьковщине, 31 января перенес тяжелую операцию. Детские травматологи буквально по кусочкам собрали ребенку бедренную кость.

Благодаря операции мальчик стал мобильный – его можно переворачивать, создавать для него более удобные условия. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По словам, заместителя городского головы Светланы Горбуновой-Рубан, несмотря на проблемы нейрохиругического характера, операция прошла успешно. Также сообщается, что сестра мальчика находится на лечении в городской клинической больнице №17, ее состояние стабильное.

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"Мальчик стал активнее, у него восстановилась деятельность желудочно-кишечного тракта, он ест, разговаривает, смотрит мультики", – сообщила вице-мэр.

Напомним, ранее врачи рассказали, что пострадавшая в ДТП девочка Юля начала проходить реабилитацию, которая продлится около двух месяцев. Медики добавили, что, получив такие травмы в трехлетнем возрасте, дети восстанавливаются, но буквально учатся ходить заново.

Как сообщал OBOZREVATEL, автомобили КIA Optima и Toyota Camry столкнулись на участке трассы Киев – Харьков – Довжанский. Предварительно 34-летний водитель KIA, двигавшийся со стороны Дергачей в направлении Белгородского шоссе, допустил выезд на встречную полосу движения, где протаранил такси службы "30-40".

В результате ДТП погибли оба водителя и женщина, которая находилась на пассажирском сиденье такси. Погибшими в такси оказались супруги, двое их детей выжили.

Виновник аварии неоднократно попадался на нарушении Правил дорожного движения. В частности, трижды он был замечен за рулем в состоянии опьянения, а также ездил без документов, превышал скорость и выезжал на встречную полосу движения.