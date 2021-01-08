"Мальчик хочет в Тамбов".

Это я о том депутате, который не скрывает своей русской ориентации и выложил в новогодние праздники фотографию Путина... Но есть уточнение – не такой уж и "мальчик", а не первой молодости помятый мужчина, и не он хочет умотать в Тамбов, а наоборот – хочет устроить Тамбов в Украине.

Как вши на Серка, набежали его сторонники и приветствовали холопа с тем, что его внесли в "Миротворец". Путинским шестеркам с украинским гражданством "слезы мешали говорить", поскольку, по их мнению, "все порядочные люди – на Миротворце". Поэтому, если хотите убрать из друзей дерьмо – велкам! Среди аплодирующих страдальцу за россией и совком, есть такие, с кем я имею до сотни общих друзей.

Я смотрела на упитанное лицо, "не обремененное интеллектом", и подумала, сколько таких вот рож вылезло в моей родной Горловке и начало звать Путина, а в перерывах между призывами сдавало на подвал патриотов и радовалось, когда их там рвали на куски, а потом вывозили за город изуродованные трупы.

Все начиналось с "путинприхади" и "назадвссср"...

И мне интересно, эти мокшанско-советские атавизмы – юридический вопрос медицински?й Их надо тянуть в суд или к психиатру? Потому что нездоровое влечение к стране-оккупанту, которая хочет вернуть империю в пределах СССР любой ценой, у нормального человека отсутствует. Нормального человека не тянет прижаться к путинскому сапогу и получить российский паспорт, сделав все вокруг Тамбовом, потому что опять очень хочется СССР.

Я надеюсь, что пассивными адептами СССР когда-то заинтересуются психиатры, а активными – прокуратура. А сегодня тех, кто рвет на себе рубашку с криком: "Хочу Путина, Россию и СССР!" и превозносит до неба российско-советскую экономику, надо позвать строить СССР и немножко в нем пожить. Хотя бы виртуально. Уже надоел этот стон о бесплатных квартирах, рай на шестой части суши и "великой России", которая считает развал СССР ошибкой и хочет нас туда вернуть...

Так вот... Строить экономику ССРСР, недорогой адепт "совка", будем опираясь на опыт коммунистов, а именно – отнимайте у населения все, что нужно будущей республике – деньги, недвижимость, бизнес, автомобили, золото, посуду... Только, недорогой поклонник СССР, забирать будем у тебя, потому что у моих предков уже все забрали, чтобы ты радовался бесплатной квартире и колбасе по 2.20.

Далее. О масштабном строительстве железных дорог, заводов, металлургических комбинатов и тому подобном... Начинаем строить, опираясь на опыт твоих богов – коммунистов, которые строили экономику СССР силами миллионов заключенных граждан империи. Через бараки ГУЛАГа прошло 20 000 000 человек. 20 000 000! Именно они строили Беломорско-Балтийский канал, заводы, дороги, фабрики... Им не надо было платить, давать квартиры, их не надо было лечить... это была бесплатная рабочая сила, которая сделала экономику СССР – и тебе дали квартиру. На их костях и крови.... Только на этот раз в бараки пойдешь ты. Мои уже отработали на рудниках...

Строим дальше "советский рай", но нам мешают несогласные. Что надо делать? Устраивать Голодомор. Запугивать и уничтожать, забирать хлеб и морить голодом... Только на этот раз на очереди – ты и твоя родня... моих уже немало опухло от голода.

... А теперь хочется взять тех "адептов" за шиворот и спросить: "Дошло или нет, ты еще, сволочь, хочешь Путина, Россию и СССР?"