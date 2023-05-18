Макрон заявляет о геополитическом поражении России: война только усугубила ее положение

На днях президент Франции Эммануэль Макрон дал весьма знаковое интервью французскому изданию L'Opinion, в котором, в частности, отметил, что Россия "геополитически проиграла" войну против Украины и теперь превращается в вассальное государство Китая. Материал был опубликован в канун визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию, который будет посвящен вопросам поддержки нашего государства в условиях российской агрессии, о чем уже сообщало наше издание.

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Россия переживает геополитическое поражение и стала вассально зависимой от Китая

По словам Эммануэля Макрона, "де-факто Российская Федерация стала подчиняться Китаю и потеряла доступ к Балтийскому морю, что было крайне важно, потому что это побудило Швецию и Финляндию принять решение о вступлении в НАТО. Это было невозможно представить еще два года назад. Это было невозможно представить еще два года назад. Это уже геополитическое поражение". Кроме того, французский президент особо подчеркнул, что "Россия не должна выиграть эту войну в военном измерении". Следовательно, по его мнению, Европа должна помочь украинцам как в подготовке контрнаступления, так и в том, чтобы "подготовить вопрос о гарантиях безопасности на переговорах, которые неизбежно состоятся".

Правда, он объяснил, что это вряд ли произойдет в ближайшее время: "От нас зависит, как помочь украинцам в контрнаступлении, как подготовить вопросы гарантий безопасности на переговорах, которые неизбежно состоятся. Я всегда говорил, что, в конце концов, европейская архитектура безопасности должна будет полностью защищать Украину. Но она также должна предусматривать неконфронтацию с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но еще много шагов нужно сделать, прежде чем мы дойдем до этого".

Ультиматум НАТО провалился – Россия оказалась в худшем положении

Следовательно, если проанализировать основные положения интервью французского президента, то можно констатировать, что он абсолютно прав почти во всех аспектах. Если речь идет о геополитике, преступная "спецоперация" Кремля не только не выполнила поставленные цели, но и не удержала статус-кво России на международной арене, более того – обернулась существенным ухудшением всех геополитических позиций Российской Федерации, о чем ранее уже писало наше издание.

Ультиматум НАТО с требованием его ухода на границы 1997 года обернулся новым расширением альянса на северных границах России и потерей господства в Балтийском море. Война, развязанная Россией почти в центре Европы, сделала ее основным противником НАТО, придав мощный импульс странам блока к увеличению своих военных потенциалов и наращиванию сил, способных успешно противостоять РФ. В экономическом плане санкции Запада нанесли чувствительные удары российской экономике, почти потерявшей рынки сбыта энергоносителей в Европе, логистические маршруты, доступ к технологиям и прочее, что приводит к тяжелым последствиям для бюджета России. Кроме того, РФ становится критически зависимой как от импорта товаров с азиатского континента (Индия, Китай, Средняя Азия), так и от экспорта.

Сейчас именно Китай и в определенной степени Индия диктуют России цены и объемы экспорта энергоносителей и других товаров, а также используют свою зависимость России и в других сферах экономики. Именно это имел в виду французский президент, отметив вассальную зависимость Кремля в отношениях с Китаем.

Россия теряет влияние как на мировом уровне, так и на постсоветском пространстве

Отдельно следует отметить, что на международной арене прямую поддержку Российской Федерации голосованиями "за" на уровне ООН оказывают только такие государства-изгои, как Сирия, Беларусь или Северная Корея, а традиционные партнеры Кремля – Китай, Индия, Сербия и даже Иран – в большинстве случаев воздерживаются. Фактически для многих стран мира Россия до прекращения агрессии остается "токсичной", что делает невозможными нормальные дипломатические, политические и экономические отношения с ней. Кроме того, развязывание войны с целью фактического восстановления СССР в новом формате ставит под угрозу все постсоветские страны, которые могут стать следующими жертвами агрессии Кремля. Следовательно, ближайшие соседи пытаются избавиться от разрушительного влияния РФ, ища новых политико-экономических покровителей в виде Китая для Средней Азии или Турции для Кавказа. Более того, продолжение агрессивной войны ведет к невосполнимым потерям российской армии, которая уже потеряла почти 200 тыс. личного состава и более 10 тыс. единиц боевой техники, что резко уменьшает военные мощности РФ.

Быстрое вступление Украины в НАТО – лучший залог европейской безопасности

Также следует отдельно рассмотреть слова президента Макрона об архитектуре послевоенной безопасности в Европе и возможные в будущем переговоры с Россией. Необходимо отметить то, что Украина не исключает возможность переговоров, но только на позициях собственной территориальной целостности, то есть при условии прекращении огня и полного вывода российских войск с территории нашего государства, в противном случае какие-либо переговоры не отвечают украинским интересам.

Что касается архитектуры будущей безопасности в регионе, то единственным путем безопасности всего европейского континента является скорейшее принятие Украины в НАТО, где украинская армия будет одной из самых мощных и точно самой опытной, что в разы повысит боеспособность Альянса. Поэтому не нужно много времени, чтобы сделать такие шаги, ведь опыт принятия Финляндии фактически через год с момента подачи заявки должен быть использован в будущем вступлении Украины в НАТО.