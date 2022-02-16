Майские праздники-2022 могут стать холодными и дождливыми: появился прогноз

Весна 2022 года в Украине обещает быть календарной – зимнюю погоду она окончательно оттеснит в конце марта, в апреле принесет потепление, а в мае – дожди. Из-за осадков майские праздники, вероятно, не порадуют украинцев теплом.

Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач в комментарии "Телеграфу". Житель Волыни ведет наблюдение за погодой в течение последних 17 лет, а у его коллег-климатологов прогнозы несколько иные.

По словам Деркача, последний месяц весны будет достаточно влажным. Дожди будут заходить волнами и с перерывами в один-два или до трех дней.

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Правда, осадки не будут сильными, а в промежутках между дождливыми днями в Украине установится достаточно комфортная погода. Вот только не на майские праздники, когда украинцы привыкли начинать сезон пикников.

Народный синоптик предупредил о небольшом похолодании во время первой декады месяца – 1-10 мая и второй – 11-20 мая.

Далее весенняя синоптическая картина наладится на время, подчеркнул Деркач. В стране потеплеет, хотя иногда еще будут донимать дожди.

Последний десятидневный отрезок мая, 21-31 числа, не принесет настоящего летнего тепла. Однако погода, даже несмотря на осадки, по крайней мере будет приятной по температуре.

По данным портала meteoprog.ua, в течение мая ночная температура воздуха в Украине, в зависимости от пасмурных дождливых дней и региона, установится на уровне +8... +15 °С, а дневная – в пределах +15... +25 °С.

По словам доктор географических наук, специалиста по климату Светланы Бойченко, в мае в Украине не будет жарко. Средняя температура в этом месяце, как свидетельствуют прогнозы разных порталов, будет держаться на уровне +13... +14 °С, пойдут дожди.

А заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова заявила, что май украинцев не разочарует.

"Именно первая половина, когда большинство украинцев по традиции выезжают за город, чтобы насладиться отдыхом на природе, не предвещает осадков и дождей", – спрогнозировала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха предположила, что зимней погоды до конца февраля в Украине уже не будет. На этой неделе она обрадует новой порцией теплого воздуха, когда установятся почти весенние условия.