Магнитные бури и много общения: астропрогноз в неделю
Текущая неделя началась с мощной четырехбалльной магнитной бури, которая может негативно повлиять на самочувствие и ухудшить состояние даже вполне здоровых людей. Отдельные жители Земли могут чувствовать себя раздраженными и эмоционально нестабильными.
Эксклюзивно для OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая отметила, что люди будут испытывать перепады настроения. Также следует быть осмотрительными тем, кто имеет хронические заболевания.
"Может у кого падать или подниматься артериальное давление, могут болеть мышцы, кости, суставы, могут на поверхность подниматься старые болезни, о которых человек уже забыл давно, не занимался ими, потому что думал что все прошло, а вот тут оно все вернулось, поднялось", – заметила Исита Гая.
Она добавила, что в период усиления геомагнитных возмущений "что-то будет подтягиваться как из прошлого из старой жизни то, что еще не проработано".
"Оно будет подниматься, чтобы это уже зачистить и изменить", – добавила астролог.
Когда магнитные бури в ноябре
По данным сервиса Meteoagent, на этой неделе, с 18 по 24 ноября, ожидается несколько периодов геомагнитных колебаний:
- 18 ноября – К-индекс 4
- 19 ноября – К-индекс 3
- 20 ноября – К-индекс 2
- 21 ноября – К-индекс 2
- 22 ноября – К-индекс 2
- 23 ноября – К-индекс 2
- 24 ноября – К-индекс 2
Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 18 ноября.
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