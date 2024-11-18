Магнитные бури и много общения: астропрогноз в неделю

Текущая неделя началась с мощной четырехбалльной магнитной бури, которая может негативно повлиять на самочувствие и ухудшить состояние даже вполне здоровых людей. Отдельные жители Земли могут чувствовать себя раздраженными и эмоционально нестабильными.

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Эксклюзивно для OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая отметила, что люди будут испытывать перепады настроения. Также следует быть осмотрительными тем, кто имеет хронические заболевания.

"Может у кого падать или подниматься артериальное давление, могут болеть мышцы, кости, суставы, могут на поверхность подниматься старые болезни, о которых человек уже забыл давно, не занимался ими, потому что думал что все прошло, а вот тут оно все вернулось, поднялось", – заметила Исита Гая.

Она добавила, что в период усиления геомагнитных возмущений "что-то будет подтягиваться как из прошлого из старой жизни то, что еще не проработано".

"Оно будет подниматься, чтобы это уже зачистить и изменить", – добавила астролог.

Когда магнитные бури в ноябре

По данным сервиса Meteoagent, на этой неделе, с 18 по 24 ноября, ожидается несколько периодов геомагнитных колебаний:

18 ноября – К-индекс 4

19 ноября – К-индекс 3

20 ноября – К-индекс 2

21 ноября – К-индекс 2

22 ноября – К-индекс 2

23 ноября – К-индекс 2

24 ноября – К-индекс 2

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 18 ноября.

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