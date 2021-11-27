Магнитная буря накроет Землю после мощного взрыва на Солнце: чем она опасна
Вследствие сильного выброса корональной массы на Солнце в ближайшие дни Землю накроет магнитная буря. Она может привести к сбоям в работе радиосистем и GPS.
Кроме того, она способна негативно отразиться на состоянии здоровья. В то же время, как прогнозируют Метеорологическое бюро Великобритании и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), шторм будет небольшой силы.
А по данным сайта SpaceWeather.com, произошедшая солнечная буря нанесет "скользящий удар" по магнитному полю Земли.
Магнитная буря – это возмущение магнитосферы Земли, которое вызывают потоки солнечного ветра, направленные к окрестностям нашей планеты.
Как известно, данные явления могут отражаться на состоянии здоровья метеочувствительных людей, а также тех, кто страдает от сердечно-сосудистых и прочих хронических заболеваний.
Чтобы минимизировать влияние магнитной бури, врачи советуют уделить достаточно времени отдыху и полноценному сну, пить больше воды, дышать свежим воздухом, отказаться от кофе, алкоголя и курения. Также рекомендуется исключить из меню жирную пищу и всегда иметь при себе необходимые лекарства.
Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021 года состоится полное затмение Солнца. Каким оно будет, согласно прогнозу астрологов, читайте в материале.
Напомним также, 19 ноября мир наблюдал самое продолжительное лунное затмение за последние полтысячи лет. В этот момент Луна приобрела яркий красный оттенок.